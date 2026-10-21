Merve Boluğur’dan Yunanistan Hamlesi! Yeni Hayatı Başlıyor

Merve Boluğur, Yunan vatandaşlığı iddialarına açıklık getirdi! Oyuncu Golden Visa almayı planladığını ve Avrupa’da yeni fırsatlara umutla baktığını söyledi.

Merve Boluğur’dan Yunanistan Hamlesi! Yeni Hayatı Başlıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 16:10

Merve Boluğur yurt dışı planlarıyla gündeme geldi. Etiler’de bir mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Yunan vatandaşlığı alacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Muhabirlerin bu konudaki sözleri üzerine gülümseyen Boluğur Yunanistan planını doğruladı ancak asıl hedefinin Golden Visa almak olduğunu söyledi. Üstelik bu sürecin çok hızlı ilerlemesini beklediğini de açıkça dile getirdi.

“Yunanistan’a Gidiyoruz, Golden Visa Alıyoruz”

Etiler’de basın mensuplarıyla sohbet eden Boluğur’a Yunan vatandaşı olacağı yönündeki haberler soruldu. Oyuncu ise “Güzel haber. Yunanistan’a gidiyoruz. Golden Visa alıyoruz” diyerek planını anlattı.

Boluğur’un bu sözleri yurt dışında yeni bir başlangıç yapıp yapmayacağı konusunda merak uyandırdı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Golden Visa, Yunanistan’da belirli yatırımlar karşılığında oturum izni sağlayan bir program. Yani bu izni almak doğrudan Yunan vatandaşlığı kazanmak anlamına gelmiyor.

Avrupa’da Yeni Projelerin Kapısı Açılabilir mi?

Gezmeyi ve farklı kültürleri tanımayı sevdiğini söyleyen Merve Boluğur yurt dışı planlarının kendisine yeni fırsatlar sunabileceğini düşünüyor. Avrupa’da çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda ise gelecekte neler olacağını zamanla göreceğini belirtti.

Oyuncu “Gidince bakacağız sonuçta. Allah ne nasip ederse onu yaşayacağız ama güzel umutlarımız var tabii. Çok daha güzel kapılar açacağına kalben inanıyorum” sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Boluğur’un açıklamalarından Avrupa’da yeni projelere kapıyı kapatmadığı ve bu süreçten umutlu olduğu anlaşılıyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir proje ya da çalışma planı açıklamış değil.

“Çok Hızlı Alacağım” Dedi

Golden Visa işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı da merak edilen konular arasındaydı. Bu soruya oldukça iddialı yanıt veren Boluğur “Çok hızlı alacağım. Ne zaman istersen hemen gidiyoruz” dedi.

Oyuncunun Yunanistan planının nasıl ilerleyeceği ve Avrupa’da yeni bir projeyle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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