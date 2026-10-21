Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyor! Bebeğin Cinsiyet Belli Oldu

Ali Ağaoğlu’nun yeniden baba olacağı haberi yaz aylarında gündeme bomba gibi düşmüştü. 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan ünlü iş insanının bebeğinin cinsiyeti ise aylardır merak ediliyordu. Ağaoğlu’nun uzun süredir birlikte olduğu Bige Yıldırımer sonunda bu merakı giderdi. İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici mekânlarından birinde düzenlenen özel davette çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıktı!

Ali Ağaoğlu’nun Kalabalık Ailesine Bir Üye Daha Katılıyor

İş dünyasının tanınan isimlerinden Ali Ağaoğlu yıllardır hem yatırımlarıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 1977 yılında kurduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu ve konut projeleriyle tanınan iş insanının ailesi de oldukça kalabalık.

Ağaoğlu’nun önceki ilişkilerinden Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege isimlerinde çocukları bulunuyor. Mahkeme kararıyla evlat edindiği Emre’yle birlikte beş çocuk babası olan ünlü isim şimdi de altıncı kez baba olmaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez aileye katılacak minik misafirin cinsiyeti de belli oldu.

Bige Yıldırımer Sürprizi Daha Fazla Saklayamadı

Ağaoğlu’nun uzun süredir birlikte olduğu Bige Yıldırımer 2007 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmişti. Çiftin bebek beklediği haberi yaz aylarında ortaya çıkmış hamileliğin ilk ayları geride kaldıktan sonra müjdeli haber paylaşılmıştı.

O dönem gazeteci Bülent Cankurt çiftin bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeye karar verdiğini yazmıştı. Ancak aradan geçen birkaç ayın ardından bu plan değişmiş gibi görünüyor. Üstelik çiftin yurt dışında sessiz sedasız evlendiği de öğrenilmişti.

Boğaz’daki Davette Erkek Bebek Müjdesi

İş’te Gündem’in haberine göre Bige Yıldırımer Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlediği baby shower partisinde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Pembe ve mavi detaylarla süslenen davete yalnızca yakın kadın dostları katıldı.

Gecenin en çok konuşulan haberi ise çiftin bir erkek bebek beklemesiydi. Böylece aylardır süren merak sona erdi. Ali Ağaoğlu yeni bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Aileye katılacak minik üyenin gelişi şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.