Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyor! Bebeğin Cinsiyet Belli Oldu

72 yaşında 6. kez baba olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Bige Yıldırımer, Boğaz’daki özel davette erkek bebek müjdesini verdi.

Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyor! Bebeğin Cinsiyet Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 15:22

Ali Ağaoğlu’nun yeniden baba olacağı haberi yaz aylarında gündeme bomba gibi düşmüştü. 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan ünlü iş insanının bebeğinin cinsiyeti ise aylardır merak ediliyordu. Ağaoğlu’nun uzun süredir birlikte olduğu Bige Yıldırımer sonunda bu merakı giderdi. İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici mekânlarından birinde düzenlenen özel davette çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıktı!

Ali Ağaoğlu’nun Kalabalık Ailesine Bir Üye Daha Katılıyor

İş dünyasının tanınan isimlerinden Ali Ağaoğlu yıllardır hem yatırımlarıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 1977 yılında kurduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu ve konut projeleriyle tanınan iş insanının ailesi de oldukça kalabalık.

Ağaoğlu’nun önceki ilişkilerinden Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege isimlerinde çocukları bulunuyor. Mahkeme kararıyla evlat edindiği Emre’yle birlikte beş çocuk babası olan ünlü isim şimdi de altıncı kez baba olmaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez aileye katılacak minik misafirin cinsiyeti de belli oldu.

Bige Yıldırımer Sürprizi Daha Fazla Saklayamadı

Ağaoğlu’nun uzun süredir birlikte olduğu Bige Yıldırımer 2007 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmişti. Çiftin bebek beklediği haberi yaz aylarında ortaya çıkmış hamileliğin ilk ayları geride kaldıktan sonra müjdeli haber paylaşılmıştı.

O dönem gazeteci Bülent Cankurt çiftin bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeye karar verdiğini yazmıştı. Ancak aradan geçen birkaç ayın ardından bu plan değişmiş gibi görünüyor. Üstelik çiftin yurt dışında sessiz sedasız evlendiği de öğrenilmişti.

Boğaz’daki Davette Erkek Bebek Müjdesi

İş’te Gündem’in haberine göre Bige Yıldırımer Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlediği baby shower partisinde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Pembe ve mavi detaylarla süslenen davete yalnızca yakın kadın dostları katıldı.

Gecenin en çok konuşulan haberi ise çiftin bir erkek bebek beklemesiydi. Böylece aylardır süren merak sona erdi. Ali Ağaoğlu yeni bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Aileye katılacak minik üyenin gelişi şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Benzer Haberler
Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj
Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı
Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım” Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”
Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim” Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim”
Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış
Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması! Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"