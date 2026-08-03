Usta Oyuncu Perihan Savaş'tan Duygusal Veda Paylaşımı!

Usta oyuncu Perihan Savaş 19 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Mırnav'ı kaybetti. Oyuncunun sosyal medyadaki duygusal veda paylaşımı haberimizde.

Usta Oyuncu Perihan Savaş'tan Duygusal Veda Paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 15:03

Usta oyuncu Perihan Savaş 19 yıldır birlikte yaşadığı evcil hayvanını kaybetti. Türk sineması ve tiyatrosunun tanınan ismi kedisinin vefat haberini sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Yıllardır hayatını paylaştığı can dostunun yokluğu nedeniyle üzüntü yaşayan ünlü sanatçı paylaşımında duygusal bir veda mesajına yer verdi. Paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Yıllardır Süren Dostluğun Sonu

Perihan Savaş uzun yıllardır evinde beslediği kedisi Mırnav'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Tam 19 yıldır aynı evi paylaştığı evcil hayvanının vefatı üzerine oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayınladı. Sanatçı bu kaybın ardından duygularını ifade eden bir metin kaleme aldı. Yıllardır yanından ayrılmayan kedisinin yokluğu ünlü oyuncunun sosyal medya takipçileri tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Paylaşımda Yer Alan İfadeler

Ünlü oyuncu Perihan Savaş sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında doğrudan şu ifadelere yer verdi: "Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun seni hiç unutmayacağım." 

Sanatçı bu mesajla birlikte kedisi Mırnav ile olan 19 yıllık birlikteliğini ve ona olan bağını takipçilerine aktardı. Açıklama oyuncunun sevenleri ve hayvanseverler tarafından sosyal mecrada hızla yayıldı.

Sosyal Medyadaki Yansımalar

Usta sanatçının bu paylaşımı yapmasının ardından sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına destek mesajları bıraktı. Perihan Savaş uzun yıllardır sürdürdüğü oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatından yaptığı bu paylaşımla da dijital mecrada gündeme geldi. Takipçileri usta oyuncunun yaşadığı bu kayıp karşısında taziye dileklerini iletmeye devam ediyor. Böylece sanatçının 19 yıllık can dostuna vedası sosyal medyada en çok etkileşim alan konulardan biri oldu.

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