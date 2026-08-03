Daha 17 Dizisinde Flaş Karar: Seyirci Eleştirilerinin Ardından Ekip Güçlendiriliyor

Kanal D ekranlarında yaz sezonuna damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital mecralarda izlenme rekorları kıran Daha 17 dizisinde önemli ve sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden sevilen dizinin son bölümlerindeki hikaye gidişatı ve temposu sosyal medyada takipçilerden yoğun eleştiriler almaya başlamıştı.

Dizinin reytinglerini ve sürükleyiciliğini korumak isteyen yapım ekibi hikayeyi ve rejiyi daha da güçlü kılmak adına radikal adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde senaryo ekibine yeni bir senarist dahil ederek hikayeyi tazeleyen yapımcılar 2 Ağustos akşamı yayınlanan yeni bölümün ardından bu kez reji ekibinde kritik bir değişikliğe gitti.

A.B.İ. Dizisinin Yönetmeni Murat Aksu Ekibe Dahil Oldu

Kanal D'nin rekor kıran dizisinin teknik kadrosunu güçlendirmek için atılan yeni adımda sektörün deneyimli isimlerinden Murat Aksu kadroya transfer edildi. Son olarak başarılı yapımlardan biri olan A.B.İ. dizisinde 2. yönetmenlik görevini üstlenen Murat Aksu bundan böyle Daha 17 dizisinin reji ekibinde önemli bir rol oynayacak.

Senaryoda yaşanan tıkanıklıkların ve seyirciden gelen eleştirilerin ardından yapılan bu reji takviyesinin dizinin çekim kalitesine sahnelerin dinamizmine ve genel atmosferine olumlu bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Dijitalde Ve Ekranlarda Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Seyircilerin son dönemdeki eleştirilerine rağmen dijital platformlarda izlenme sayılarıyla zirvedeki yerini koruyan Daha 17 ekibe katılan yeni isimlerle birlikte yeni bir ivme yakalamayı planlıyor. Hem senaryo ekibindeki tazelenme hem de reji koltuğuna yapılan Murat Aksu takviyesi sonrasında dizinin önümüzdeki bölümlerinde yaşanacak değişimler izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla bekleniyor.