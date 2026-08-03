Manifest Grubunun Yeni Adresi Londra Oldu: Eylül'de Türkiye'deki Ev Kapanıyor

Son dönemin popüler müzik grubu Manifest global kariyer hedefiyle İngiltere'ye taşınıyor. Tolga Akış ortak evin Londra’ya taşınacağını ve Wembley hedefini duyurdu.

Manifest Grubunun Yeni Adresi Londra Oldu: Eylül'de Türkiye'deki Ev Kapanıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 14:00

Son dönemde Türkiye müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren popüler müzik grubu Manifest kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Yerel başarılarını uluslararası alana taşımayı hedefleyen grup radikal bir kararla merkeze İngiltere'yi alma kararı aldı. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış ekibin Türkiye'deki ortak yaşam alanının Eylül ayı itibarıyla kapatılacağını ve çalışmaların artık Londra’dan yürütüleceğini açıkladı.

Akış yaptığı açıklamada Türkiye'deki ortak evin projenin ilk yılı için planlanmış geçici bir süreç olduğunu belirtti. Sürecin doğal bir parçası olarak küresel adımların atılma vaktinin geldiğini vurgulayan Akış şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama Eylül'de farklı bir yerde yeni ortak evimiz açılıyor: Londra."

Hedef Küresel Yapım Şirketleri ve Wembley

Londra'ya taşınma kararının arkasında yalnızca bir adres değişikliği değil aynı zamanda büyük bir uluslararası vizyon yatıyor. Grubun global ölçekte hizmet veren dev bir yapım şirketiyle imza aşamasında olduğunu belirten Tolga Akış ana hedeflerinin Wembley Stadyumu gibi dünya çapındaki dev sahnelerde yer almak olduğunu ifade etti. Bu hamle Türk müzik grubunun küresel pazardaki varlığını güçlendirme adına atılmış en somut adım olarak görülüyor.

Yerel Tartışmaların Gölgesinde Uluslararası Vizyon

Manifest grubu sadece müzikal başarılarıyla değil, son dönemde Türkiye'deki bazı yerel yönetimlerle yaşadığı gerilimlerle de gündeme gelmişti. Özellikle Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın gençlerin konser talebini reddederek yaptığı sert açıklamalar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Aşgın grup hakkında "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez. Şehrimizi bunlarla kirletemeyiz" sözleriyle tepki göstermişti.

Tüm bu tartışmaların ardından grubun İngiltere'ye taşınma kararı alması hem uluslararası hedeflere odaklanma hem de iç pazardaki polemiklerden uzaklaşma hamlesi olarak yorumlandı. Eylülayından itibaren Londra’da konuşlanacak olan grup yeni projelerini ve küresel çalışmalarını İngiltere merkezli olarak sürdürecek.

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