Oya Aydoğan’ın Türk Sinemasına En Büyük Mirası! Fahriye Evcen Meğer Onun Sayesinde Yıldız Olmuş!

Oya Aydoğan, Yeşilçam'a onlarca film ve unutulmaz karakter bıraktı. Usta sanatçının kamera dışında yaptığı bir seçimse Türk televizyonunun sonraki yıllarını etkiledi. Almanya'da üniversite okuyan, Türkiye'ye kısa bir tatil için gelen Fahriye Evcen'i seyircilerin arasında fark etti ve önüne hiç beklemediği bir kapı açtı.

Bugün anlatıldığında kusursuz şekilde yazılmış bir dizi sahnesini andıran bu karşılaşma, Evcen'i birkaç hafta içinde seyirci koltuğundan sete taşıdı.

Tatil İçin Geldi, Televizyon Stüdyosuna Girdi

Fahriye Evcen, Almanya'daki Heinrich Heine Üniversitesinde sosyoloji eğitimine başlamıştı. Ailesiyle İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'ın sunduğu televizyon programını izlemeye gitti. O gün stüdyoda yüzlerce kişinin arasına karışan genç Evcen'in herhangi bir oyunculuk görüşmesi ya da seçme planı bulunmuyordu.

Aydoğan ise onu seyircilerin arasında fark ederek sahneye çağırdı. Kısa sohbetin ardından Evcen'i kuliste ağırladı ve doğrudan "Oyuncu olmak ister misin?" diye sordu. Oyunculuğa ilgi duyduğunu öğrenince telefon numarasını aldı.

İlk Teklifi Almanya'daki Hayatı Nedeniyle Reddetti

Oya Aydoğan bu karşılaşmayı hoş bir televizyon anısı olarak bırakmadı. Birkaç gün sonra yapımcı İbrahim Mertoğlu'nu arayarak Fahriye Evcen'den söz etti. Mertoğlu da 2005 yapımı Asla Unutma dizisi için genç isme teklif götürdü.

Evcen'in ilk cevabı olumsuzdu. Almanya'da okulu, ailesi ve alıştığı bir hayatı vardı. Kurulu düzenini bırakıp İstanbul'a taşınmak o kadar kolay görünmüyordu. Fakat birkaç gün düşündükten sonra oyunculuğun yapmak istediği bir meslek olduğuna karar verdi ve "Neden Türkiye'de başlangıç yapmayayım ki?" diyerek yapımcıyı geri aradı. Annesiyle İstanbul'a yerleşen Evcen, Asla Unutma'daki Pınar rolüyle ilk profesyonel set deneyimini yaşadı.

Oya Aydoğan Onun İçin Bir Kez Daha Devreye Girdi

Aydoğan'ın desteği ilk rolle sınırlı kalmadı. Yönetmen Ümit Efekan, 2006'da Fatma Girik'in başrolünde olduğu Hasret dizisinin kadrosunu kurarken Oya Aydoğan onu aradı ve Fahriye Evcen'i önerdi.

Efekan, yıllar sonra yaptığı açıklamada Aydoğan'ın oyuncu seçme konusundaki sezgisine güvendiğini anlattı. Hatta onun ricası olmasa Evcen'e rolü vermeyeceğini açıkça söyledi. Böylece genç oyuncu Songül karakteriyle ikinci önemli set deneyimini kazandı. Aydoğan yalnızca kalabalıkta gördüğü bir yüzü işaret etmemiş, sektörde tutunabilmesi için bağlantılarını da kullanmıştı.

Necla Rolü Her Şeyi Değiştirdi

Fahriye Evcen'in gerçek çıkışı aynı yıl başlayan Yaprak Dökümü dizisiyle geldi. Necla Tekin karakteri, onu kısa sürede Türkiye'nin en çok tanınan genç oyuncularından biri yaptı. Ardından Cennet, Aşk Tutulması, Çalıkuşu ve Aşk Sana Benzer gibi yapımlar geldi. Almanya'daki sosyoloji eğitimini yarıda bırakan Evcen, akademik hayatından da tamamen vazgeçmedi; Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu keşif hikâyesinin anlatılış biçimi Oya Aydoğan ile Fahriye Evcen arasında bazı kırgınlıklara yol açtı. Aydoğan, yaptığı katkının yeterince dile getirilmediğini düşündü. Evcen'se oyunculuğa zaten ilgi duyduğunu, Aydoğan'ın Türkiye'de mesleğe başlamasına vesile olduğunu söyledi. Buna rağmen olayın değişmeyen kısmı oldukça açık: O gün Oya Aydoğan seyirci sıralarına dikkatle bakmasaydı Fahriye Evcen'in hayatı bambaşka bir yönde ilerleyebilirdi.

Oya Aydoğan'ın sinemaya bıraktığı miras filmleriyle sınırlı kalmadı. Kalabalığın içindeki ışığı fark etme yeteneği, Türk televizyonuna yıllarca başrollerde izleyeceği bir yıldız kazandırdı.