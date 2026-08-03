Derya Uluğ Düğün Tarihini Açıkladı: "2027 Yılına Evli Olarak Gireceğim"

Müzik piyasasına adım attığı ilk andan itibaren Okyanus şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ardından Canavar ve Nabız 180 gibi klasikler arasına giren hit parçalarıyla Türk pop müziğindeki sarsılmaz yerini sağlamlaştıran Derya Uluğ uzun süredir merakla beklenen düğün planı hakkında son derece samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda hem özel hayatında büyük bir aşk yaşadığı hem de müzikal kariyerinde birçok başarılı projeye birlikte imza attığı sevgilisi Asil Gök ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı atan güzel popçu hayranlarını heyecanlandıran detayları paylaştı. Doğum gününde Asil Gök'ten aldığı romantik ve sürpriz evlilik teklifiyle gündeme oturan başarılı sanatıcı düğün takvimini sonunda netleştirdi.

Önümüzdeki 4 Ay İçinde Sade Bir Düğün Hayal Ediyoruz

Evlilik süreci için hiçbir zaman acele etmediklerini ancak artık doğru zamanın geldiğini vurgulayan ünlü şarkıcı hayalindeki düğün konseptini ve önlerindeki takvimi şu sözlerle basın mensuplarıyla ve takipçileriyle paylaştı:

"Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce önümüzdeki 4 ay içinde sade sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz."

Şaşaadan uzak, yakın çevreleri ve aile bireyleri arasında gerçekleşecek sade bir organizasyonla dünyaevine girmeyi planlayan ünlü çiftin bu kararı hayranları ve müzik camiasındaki yakın dostları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Müzik Yolculuğundan Evlilik Masasına

Uzun yıllardır süren birlikteliklerini nikah masasıyla taçlandırmaya hazırlanan Derya Uluğ ve Asil Gök çifti sadece özel hayatlarındaki uyumla değil birlikte imza attıkları müzikal başarılarla da magazin dünyasının en parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. İkilinin önümüzdeki 4 aylık süreçte gerçekleştireceği düğün organizasyonunun detayları şimdiden merak konusu oldu.