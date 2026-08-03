Reytingleri Düşen Muhtemel Aşk Dizisi Final mi Yapıyor?

Reytingleri düşen Muhtemel Aşk dizisi final mi yapıyor? Oyuncu Hayal Köseoğlu canlı yayında iddialara yanıt verdi. İşte o açıklama.

Reytingleri Düşen Muhtemel Aşk Dizisi Final mi Yapıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 14:26

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisi son dönemde elde ettiği reyting sonuçlarıyla gündeme geldi. Yeni sezona yüksek beklentilerle başlayan yapım son yayınlanan bölümlerinde izlenme oranlarında düşüş kaydetti. Sıralamada birinci sırada yer almasına rağmen yaşanan bu oran kaybı sosyal medyada final iddialarını beraberinde getirdi. Dizinin geleceği hakkında ortaya atılan söylentiler üzerine oyuncu kadrosundan ilk resmi yanıt geldi.

Hayal Köseoğlu İddiaları Canlı Yayında Yanıtladı

Dizide Melis karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya platformu TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında takipçileriyle buluştu. Köseoğlu yayında hayranlarından gelen final sorularını doğrudan cevapladı. Çıkan söylentileri net bir dille reddeden oyuncu yapımın yayın hayatına devam ettiğini belirtti. Yayındaki konuşmasında sürecin devam ettiğini aktaran oyuncu ekip olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunduklarını dile getirdi.

Köseoğlu'nun Açıklamasının Detayları

Canlı yayın sırasında izlenme rakamlarına dikkat çeken Hayal Köseoğlu final iddialarını yalanlarken şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar final olmayacak. Ne finali kız çalışıyoruz arılar gibi. Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?" Oyuncu bu sözlerle projenin dijital platformlar ve televizyondaki izlenme potansiyelinin yüksek olduğunu savundu. Yapılan bu açıklama ile birlikte set çalışmalarının durmadığı ve yeni bölüm çekimlerinin sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dizinin Oyuncu Kadrosu ve Yayın Durumu

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk yaz sezonunda yayın hayatına başlamıştı. Yapım, televizyon ekranlarındaki reyting dalgalanmalarına rağmen Show TV yayın akışında yer almayı sürdürüyor. Oyuncu ekibinin açıklamaları dizinin çekim takviminde herhangi bir erken final planlamasının bulunmadığını gösteriyor. Dolayısıyla iddiaların aksine dizinin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam edeceği bildirildi.

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