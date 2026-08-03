Ece Erken Gel Konuşalım Programından Kovuldu mu?

Son dönemde özel hayatı ve hakkında çıkan yasak aşk iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen sunucu Ece Erken bu kez ekranlardaki geleceği ve iş hayatıyla ilgili ortaya atılan şok bir iddiayla gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan magazin/gündem programı Gel Konuşalım'ın yeni sezon tanıtım afişinin yayınlanması sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kanal tarafından paylaşılan yeni sezon tanıtımında programın Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'un sunumuyla ekrana döneceği duyuruldu. Ancak yayınlanan bu afişte programın uzun süredir ekran yüzü olan Ece Erken ve partneri Nur Tuğba Namlı'nın yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Afişte Yer Almayınca Kovuldu İddiaları Ayaklandı

Afişin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında kısa sürede "Ece Erken programdan kovuldu" söylentileri ve iddiaları dalga dalga yayıldı. Yasak aşk iddialarının ardından gelen bu gelişme sunucunun kanalla yollarının ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada hızla büyüyen bu iddialar ve bilgi kirliliği üzerine ünlü sunucu daha fazla sessiz kalmayarak kişisel hesabından açıklama yapma gereği duydu.

"Eylül Ayında Hepinizin Haberi Olur"

Hakkında çıkarılan kovuldu haberlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Ece Erken yeni sezonla ilgili kanalla henüz nihai bir görüşme yapmadıklarını ifade etti. İddiaları yalanlayan ve durumu netleştiren ünlü sunucu takipçilerine ve merak edenlere şu sözlerle seslendi: "Eylül ayında hepinizin haberi olur."

Kovulma iddialarını bu kısa ve net açıklamayla geçiştiren ünlü sunucunun yeni sezonda TV8 ekranlarında yer alıp almayacağı ya da başka bir projeyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı Eylül ayında netlik kazanacak.