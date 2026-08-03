Usta Oyuncu Mustafa Avkıran Uzak Şehir Dizisinin Yeni Sezon Kadrosuna Katıldı

Ayna Yapım imzalı Kanal D dizisi Uzak Şehir'in kadrosuna usta oyuncu Mustafa Avkıran dahil oldu. İki sezondur pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni sezonunda Avkıran Mardin'deki sahnelerde Kartal rolüyle boy gösterecek.

Usta Oyuncu Mustafa Avkıran Uzak Şehir Dizisinin Yeni Sezon Kadrosuna Katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 10:19

Ekranların reyting rekorları kıran iddialı yapımlarından biri olan Uzak Şehir yeni sezon hazırlıklarına bomba gibi bir transferle devam ediyor. İki yıl boyunca pazartesi akşamlarına damgasını vuran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide geçtiğimiz sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından kadroya katılacak yeni isimler büyük bir merak konusu olmuştu. Kulislerden sızan son bilgilere göre Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta aktörlerinden Mustafa Avkıran dizinin ekibine dahil oldu.

Mardin’in tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin yapımcılarıyla el sıkışan usta oyuncunun hikayenin gidişatını doğrudan etkileyecek ve tüm dengeleri altüst edecek kritik bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Kartal Karakteriyle Mardin'de Dengeleri Değiştirecek

Bugüne kadar Yaprak Dökümü, Kuzey Güney, Çukur ve Yeni Gelin gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz ve efsaneleşmiş dizilerinde üstlendiği rollerle hafızalara kazınan Mustafa Avkıran Uzak Şehir'de Kartal adındaki sürpriz bir karaktere hayat verecek. Usta oyuncunun canlandıracağı bu yeni figürün Mardin'deki aile içi güç dengelerini ve aşiret ilişkilerini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Sezon finalinde yaşanan vedaların ardından hikayeye nasıl bir soluk getirileceğini heyecanla bekleyen dizi tutkunları için Avkıran'ın kadroya dahil olması yeni sezona dair beklentileri üst seviyeye çıkardı.

Yeni Sezonda Sürpriz Gelişmeler Ve Büyük Yüzleşmeler Kapıda

Güçlü oyuncu kadrosu yüksek temposu ve etkileyici senaryosuyla ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam eden Uzak Şehir kadrosuna kattığı bu dev isimle birlikte yeni dönemde de reyting zirvesindeki yerini korumayı hedefliyor. Mustafa Avkıran'ın yer alacağı sahnelerin çekimlerine önümüzdeki günlerde Mardin setinde başlanması ve yeni sezonun ilk bölümlerinde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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