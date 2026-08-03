İlhan Şen'den Şaşırtan İtiraf: "Aziz Yıldırım Yüzünden İnşaat Mühendisliği Okudum"

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncusu İlhan Şen Fatih Altaylı'nın YouTube programında Fenerbahçe sevgisini ve Aziz Yıldırım yüzünden İnşaat Mühendisliği okuma hikayesini anlattı.

İlhan Şen'den Şaşırtan İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 10:03

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncuları İlhan Şen ve güzel partneri Biran Damla Yılmaz Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Eğlenceli ve samimi anların yaşandığı programda İlhan Şen koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayarak üniversite tercihiyle ilgili herkesi şaşırtan eğlenceli bir anısını paylaştı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında en büyük hayalinin bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmak olduğunu belirten yakışıklı oyuncu bu hedefe ulaşmak için izlediği sıra dışı yolu Fatih Altaylı ve izleyicilerle paylaştı.

"Fenerbahçe Başkanı Olmak İçin İnşaat Mühendisi Oldum"

Fenerbahçe'ye olan tutkusunun çocukluğundan beri hayatını şekillendirdiğini dile getiren İlhan Şen üniversite sınavına girdiği dönemde kulüp yönetimini incelediğini anlattı. O gün kulüp başkanı olan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin mesleklerinden esinlendiğini söyleyen ünlü oyuncu tercih sürecini şu sözlerle aktardı:

"Aziz Yıldırım mühendis diye mühendis oldum. O kadar Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden Yönetim Kurulu'na girip mesleklerine baktım. Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir gibi isimlerin yanında İnşaat Mühendisi yazıyordu. Benim de hayalim Fenerbahçe Başkanı olmak. Demek ki inşaat mühendisliği okursam olabilirim diye düşündüm ve Üniversite tercihlerinde İnşaat Mühendisliği yazdım."

Biran Damla Yılmaz İle Birlikte Katıldıkları Program İlgi Gördü

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan İlhan Şen'in bu koyu Fenerbahçe tutkusu ve Aziz Yıldırım itirafı stüdyoda ve sosyal medyada gülüşmelere neden oldu. Programda partneri Biran Damla Yılmaz ile yakaladıkları uyumla da dikkat çeken ikili devam eden projeleri Halef: Köklerin Çağrısı hakkında da merak edilen soruları yanıtladı.

İlhan Şen'in Fenerbahçe başkanlığı hayaliyle başlayan mühendislik serüveni kısa sürede sosyal medyada spor ve magazin sayfalarının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

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