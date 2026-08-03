İlker Ayrık Evinde Kazayla Kaburgasını Kırdı! Üstüne Bir De Zatürre Oldu

Televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin sevilen ismi İlker Ayrık evinde geçirdiği talihsiz bir kaza ve ardından gelişen sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini korkuttu. Evinde ıslak zeminde ayağının kayması sonucu sert bir şekilde düşen ünlü oyuncu kaburgasından yaralandı.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde üç kaburgasından ikisinin çatladığı birinin ise kırıldığı tespit edildi. Tedavi süreci devam ederken bünyesinin zayıf düşmesiyle birlikte zatürreye yakalandığını açıklayan Ayrık sağlık durumu nedeniyle yaklaşan sahne gösterilerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

"Islak Ayakla Cilalı Parkeye Bastım, Kaydım, Düştüm"

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına eğlenceli ama bir o kadar da üzücü süreci aktaran İlker Ayrık kazanın nasıl gerçekleştiğini ve sonrasında yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse..."

Ağustos Ayındaki Gösteriler İleri Bir Tarihe Ertelendi

Görünmez kaza ve hemen ardından gelen rahatsızlık nedeniyle sahnelere zorunlu bir ara veren başarılı sanatçı ertelemek zorunda kaldığı turne takvimini de takipçileriyle paylaştı. Yakın zamanda seyirciyle buluşamayacağını belirten oyuncu açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz."

Geçirdiği kaza ve hastalık sonrası istirahat sürecine çekilen İlker Ayrık'a sosyal medyadan binlerce takipçisi ve sanatçı dostu "geçmiş olsun" dileklerini iletti.