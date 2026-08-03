Gülben Ergen’in İlginç Takıntıları Ortaya Çıktı

Gülben Ergen'in yıllar boyunca verdiği röportajlar ve eski magazin arşivleri, sahne dışındaki hayatına dair hayli renkli ayrıntılar barındırıyor. Kimi gerçek bir korku, kimi beslenme tercihi, kimi de kendisini rahat hissetmesini sağlayan küçük bir ritüel…

Peynirden çamaşır yumuşatıcısına uzanan liste, ünlü sanatçının az bilinen yönlerini merak edenler için epey şaşırtıcı!



Kahvaltı Sofrasında Peynirin Yeri Yok

Gülben Ergen'in en eski ve en net açıklamalarından biri peynirle arasındaki mesafeyle ilgili. 2006'da hamilelik sürecindeki beslenme düzenini anlatan sanatçı sebze ve meyve ağırlıklı beslendiğini söylemişti. Peynir yemediği için süt ve yoğurt tüketimine özellikle dikkat ettiğini de eklemişti.

Bazı eski magazin derlemelerinde bu tercih "hayatı boyunca hiç peynir yemedi" şeklinde aktarıldı. Ancak Ergen'in kendi sözleri peynir yemediğini doğrularken bunun çocukluğundan beri sürdüğünü gösteren açık bir beyan bulunmuyor.

Yılanı Ekranda Görmeye Bile Dayanamıyor

Sanatçının adı yıllardır yılan korkusuyla anılıyor. Eski arşivlerde Ergen'in yılandan çok korktuğu, belgesellerde karşısına çıkan yılan görüntülerine dahi tahammül edemediği yazıldı. Ayrıca aşırı yüksekliğin de onu huzursuz ettiği belirtildi.

Kulisini Birkaç Dokunuşla Evine Çeviriyor

Yoğun konser programları, otel odaları ve sürekli değişen kulisler sanatçılar için yorucu olabiliyor. Gülben Ergen'in çözümüyse gittiği yere evinden küçük parçalar götürmekmiş.

Ergen; mum, tütsü, çocuklarının fotoğrafları ve bitki çayı kupası gibi kişisel eşyayla kaldığı alanı daha tanıdık hâle getiriyormuş. Ametist taşını da her zaman yanında taşıyormuş. Ergen'in taşı negatif enerjiden korunmayla ilişkilendirdiği ileri sürülüyor.

Yumuşatıcıyı Koklamadan Almıyor

Gülben Ergen, bu ürünü başkasına aldırmak yerine markete bizzat gidiyor ve kokusunu kontrol ettikten sonra seçiyormuş.

Kulis hazırlığıyla birlikte düşünüldüğünde koku ve ortam konusunda seçici olduğu anlaşılıyor. Mumdan tütsüye, bitki çayı kupasından çamaşırların kokusuna kadar çevresindeki ayrıntıların kendisine tanıdık gelmesini önemsediği görülüyor.

Asıl Takıntısı Zoru Başarmakmış

Gülben Ergen'in kendi ağzıyla "takıntı" dediği konuysa peynir ya da yılan değil, kariyeri! Dadı dizisinin çekimleri sırasında ezber yükünden ve usta tiyatrocularla çalışmanın zorluğundan söz eden Ergen, "Zor olanı başarmak gibi bir takıntım var." demişti.

Yıllar sonra verdiği başka bir röportajda da ünlü olmaktan çok başarıya odaklandığını anlatmıştı. Görünen o ki gündelik hayattaki küçük alışkanlıkları ne kadar konuşulursa konuşulsun Gülben Ergen'in en kalıcı tutkusu işini titizlikle sürdürmek olmuş.