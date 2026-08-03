Kıvılcım Ural ve Kızı İlayda Tangöze Bodrum'da Tatil Sezonunu Açtı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin müzisyen eşi Kıvılcım Ural yaz sezonunun tadını kızı İlayda Tangöze ile birlikte Bodrum'da çıkarıyor. Yoğun geçen dönemin ardından tatil sezonunu açan Ural kızıyla birlikte Bodrum'un gözde beldelerinden Gündoğan'a gitti.

Ege'nin masmavi sularında dinlenen anne-kız Gündoğan'daki popüler bir plajda objektiflere takıldı. Gün boyunca kızıyla yakından ilgilenen ve onunla eğlenceli vakitler geçiren Kıvılcım Ural'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Şık Plaj Tarzıyla Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Plajda kızıyla geçirdiği keyifli anların yanı sıra tarzıyla da öne çıkan Kıvılcım Ural plaj kombiniyle beğeni topladı. Kırmızı renkli şık bir bikini tercih eden Ural stilini beline bağladığı pareo ve üzerine aldığı uzun beyaz gömleğiyle tamamladı.

Gün boyunca kızı İlayda ile denize giren sahilde oyunlar oynayan ve güneşlenen Ural'ın bu samimi ve neşeli anları kameralara yansıdı. Anne-kızın Bodrum'daki tatil keyfinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.