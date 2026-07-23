Usta Oyuncu Mehmet Özgür Ailesiyle Türkbükü'nde Karavan Tatilinde!

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının en usta aktörlerinden biri olan Mehmet Özgür yoğun ve yorucu geçen çekim sezonunun ardından dinlenmek için lüks oteller yerine doğayla iç içe bir tatil anlayışını tercih etti. Başarılı performanslarıyla her projede adından söz ettiren ünlü oyuncu eşi Safinaz Özgür ve oğulları Başar Arhan Özgür ile birlikte Ege'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet köşelerinde karavan tatiline çıktı.

Bodrum'un gözde tatil beldelerinden Türkbükü'nde karavanların konakladığı özel bir kamp alanında görüntülenen Özgür ailesi samimi ve doğal halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Karavandan Sahile: Köpekleriyle Birlikte Keyifli Anlar

Doğanın ve sakinliğin tadını çıkaran Mehmet Özgür güne karavan alanında başladı. İlk olarak sevimli köpeğini karavandan çıkarıp yürüyüş yaptıran usta oyuncu daha sonra ailesiyle birlikte Akyarlar'ın berrak sularında serinlemek üzere yola koyuldu.

Akyarlar Sahilinde Aile Boyu Serinlik

Eşi Safinaz Özgür ve oğlu Başar Arhan ile Akyarlar'daki bir plaja geçen ünlü sanatçı Ege'nin serin sularında gün boyu yorgunluk attı.

Sıcak Havanın Önlemi Şapka Oldu

Ege'deki kavurucu yaz sıcaklarına karşı önlemini almayı ihmal etmeyen 55 yaşındaki usta oyuncunun kafasına taktığı şapkası gözlerden kaçmadı.

Doğal Ve Mütevazı Tatil Stili

Gösterişten uzak, tamamen ailece vakit geçirmeye ve huzur depolamaya odaklanan Özgür ailesinin neşeli ve samimi anları magazin muhabirlerinin objektiflerine renkli karelerle yansıdı.

Ekranların aranan yüzü olan Mehmet Özgür ailesi ve sevimli dostuyla çıktığı bu karavan yolculuğu sayesinde yeni sezon öncesinde moral depolarken doğayla baş başa sunduğu bu mütevazı tatil profiliyle de sevenlerinin takdirini bir kez daha kazandı.