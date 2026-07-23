Seda Sayan'dan Mutfaktaki Erkek Yorumuna Olay Yanıt: "Bu Kadınların Kurduğu Bir Tuzak!"

Ekranların ve magazin dünyasının en dobra, en samimi isimlerinden biri olan Seda Sayan ilişkilere dair yaptığı ezber bozan yorumlarına bir yenisini daha ekledi. Kafa TV'de Sude Belkıs'ın sunduğu programın konuğu olan ünlü sanatçı gündeme dair soruları yanıtlandırırken son dönemde sosyal medyada popüler olan "Mutfakta yemek yapan erkek daha seksi" söylemine getirdiği özgün ve eğlenceli bakış açısıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Her açıklamasıyla olay yaratan Kadırgalı kadınların erkeklere tatlı oyunlar kurduğunu belirterek sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından birine imza attı.

"Gaza Getirip 'Domatesi Ne Güzel Doğradın' Diyoruz"

Son dönemde sıkça dile getirilen "Mutfaktaki erkek daha seksi" algısına kesinlikle inanmadığını ifade eden Seda Sayan bu durumun ardındaki stratejiyi şu eğlenceli sözlerle özetledi.

Kadınların erkekleri mutfağa sokmak için bu algıyı kullandığını söyleyen Sayan "Bence buna inanmayın. Bu kadınların erkeklere kurduğu bir tuzak. 'Gel yemek yap' demenin başka yolu. Sonra da 'Domatesi ne güzel doğradın' diye gaz veriyoruz. Biz kadınlarda biraz böyle tatlı oyunlar vardır" diyerek takipçilerini güldürdü.

"Yalnızlıktan Hiç Hoşlanmam"

Hayatı boyunca yalnız kalmayı sevmediğini ve paylaşımcı bir yapısı olduğunu vurgulayan sanatçı evlilik konusuna da kendi tarzında değindi: "Güzel bir yere gideceksem yanımda bir arkadaşım olsun isterim. Ben yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Hiç yalnız kalmadım. Hiçbir şey yapamazsam evlenirim. 'Yalnızım' kafalarından çıkın. Sonu güzel bir yere gitmez. O zaman yalnızlığı seçersin; yalnız kalırsın."

Seda Sayan'ın ilişkiler, evlilik ve erkekler üzerine yaptığı bu eğlenceli tahliller kısa sürede sosyal medyada viral olurken kullanıcılar "Seda Abla yine tespitin dibine vurmuş", "Gerçekleri pat diye yüzümüze söyledi" yorumlarında bulundu.