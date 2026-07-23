Dünya Kupası Yorgunluğunu Ege'de Atıyor: Belçikalı Yıldız Diego Da Silva Moreira Bodrum'da!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da sergilediği o dinamik, başarılı performansla adından sıklıkla söz ettiren ve Belçika Milli Takımı'nın geleceğe dönük en heyecan verici, en yetenekli isimleri arasında gösterilen Diego Da Silva Moreira oldukça zorlu ve tempolu geçen sezonun ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Kız Arkadaşıyla Mavi Turda: Tatilde Bile Formunu Korumayı İhmal Etmedi

Milli takım maratonunun ve Fransa ligindeki o yorucu fikstürün ardından biraz moral depolamak yeni sezon öncesinde enerji toplamak isteyen 21 yaşındaki genç yıldız yaz tatili için Ege'nin incisi sosyetenin göz bebeği Bodrum'u tercih etti açıkçası. Dünyaca ünlü sporcuların yıldız futbolcuların ve Hollywood celebrity'lerinin her yıl akın ettiği Bodrum'a adım atan Moreira kız arkadaşıyla birlikte unutulmaz bir yaz tatili geçiriyor. Ege'nin o berrak, turkuaz sularında ve lüks koylarında gözlerden uzak baş başa vakit geçiren genç futbolcu Bodrum'un eşsiz güzelliklerini keşfetmek adına lüks bir yatla mavi tura çıktı. Gün boyunca teknede denizin, güneşin ve Ege esintisinin tadını çıkaran romantik ikili o keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Hem Tatil Hem Antrenman

Fakat tatilde olmasına rağmen disiplininden ve profesyonelliğinden zerre taviz vermeyen genç yetenek yaklaşan yeni sezon kampları öncesinde fiziğini ve formunu korumak adına günlük ağır spor rutinlerini hiç aksatmadı. Hem konakladığı lüks otelin fitness salonunda hem de teknenin güvertesinde özel antrenmanlarına devam eden Moreira bu örnek profesyonelliğiyle spor camiasından takdir topladı.

Bodrum tatilinden renkli, eğlenceli ve buram buram yaz kokan kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Belçikalı yıldızın paylaşımları, kısa sürede hem Türk hem de yabancı futbolseverlerden adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu haliyle. Yoğun geçen sezonun tüm yorgunluğunu Bodrum'un o büyüleyici, masalsı atmosferinde atan Diego Da Silva Moreira neşeli, fit ve son derece enerjik halleriyle Ligue 1'deki yeni sezon öncesinde şimdiden taş gibi hazır bir görüntü çizdi.