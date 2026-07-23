Eski Milli Futbolcu Burak Yılmaz'ın Yoğun Telefon Trafiği Objektiflere Takıldı!

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden ve son dönem teknik direktörlük kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Burak Yılmaz yaz sezonunun yorgunluğunu atmak üzere Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum'u tercih eden isimler arasında yer aldı. Sezonun stresini geride bırakmak isteyen ünlü isim Bodrum'un en dingin ve huzurlu noktalarından biri olan Torba Mahallesi'nde tek başına çıktığı tekne gezisinde magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı.

Ege'nin maviliklerine açılan lüks teknesiyle Torba koyuna yanaşan Yılmaz sahil kenarındaki popüler bir mekanda yalnız başına sakin bir öğle yemeği yiyerek günün ve güzel havanın tadını çıkardı.

Yemeğin Ardından Güvertede Ciddi Telefon Görüşmesi

Yemeğini tamamladıktan sonra zaman kaybetmeden tekrar teknesine dönen Burak Yılmaz bir süre güvertede dinlenmeyi tercih etti. Mavi suların ortasında dinginliğin keyfini çıkardığı anlarda telefonuna sarılan ünlü teknik adamın uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiği görüldü.

Pürdikkat Telefon Trafiği

örüşme boyunca oldukça ciddi ve düşünceli tavırları dikkat çeken Yılmaz'ın bu halleri "Transfer görüşmesi mi yapıyor?" veya "Yeni sezon planlaması mı?" sorularını akıllara getirdi.

Sakin Günün Ardından Veda

Telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra bir süre daha teknede vakit geçiren ünlü isim Torba koyundaki bu dinlendirici ve yalnız geçen saatlerin ardından teknesinin dümencisine geçerek bölgeden ayrıldı ve maviliklerde gözden kayboldu.

Yeşil Sahalardan Bodrum'un Mavi Sularına

Gerek milli takımdaki başarıları gerekse Avrupa kariyerindeki unutulmaz performanslarıyla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Burak Yılmaz teknik direktörlük yolculuğundaki yoğun temposuna kısa bir tatil arası vermiş oldu. Yeşil sahaların stresli atmosferinden uzaklaşmak için Bodrum'un sakin koylarını mesken tutan efsane golcünün Torba'da gerçekleştirdiği bu kısa kaçamak ve gizemli telefon trafiği magazin ile spor basınının en çok konuşulan kareleri arasına girmeyi başardı.