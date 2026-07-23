Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Ailece Yunanistan Tatilinde!

2022 yılında nikah masasına oturan ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı evliliklerinde atlattıkları fırtınalı dönemin ardından ilk kez uzun bir tatil kaçamağıyla görüntülendi. Geçtiğimiz nisan ayında yaptıkları ortak açıklamayla evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulayan ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sorunları geride bıraktıklarını müjdeleyen ünlü çift bu kez ailece moral depoladı.

36 yaşındaki başarılı oyuncu Selahattin Paşalı yoğun geçen sezonun ardından yorgunluk atmak ve eşiyle arasındaki bağları tazelemek amacıyla rotayı komşu ülke Yunanistan'a çevirdi.

Sıkıntılı Günlerin Ardından Kızları Leyla Pera İle Eğlenceli Kareler

Evlilik krizini geride bıraktıktan sonra ilişkilerine yepyeni bir sayfa açan Paşalı çifti kızları Leyla Pera ile birlikte Ege'nin mavi sularında unutulmaz anlar yaşadı. Komşuda tatilin tadını doyasıya çıkaran ikili hem romantik hem de eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Lara Paşalı'dan Tatil Albümü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Lara Paşalı eşi ve kızıyla çıktığı bu huzur dolu tatilden en özel kareleri Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraflarda çiftin neşeli ve samimi halleri gözlerden kaçmadı.

Hayranlarından Tebrik Yağmuru

İkilinin Yunanistan tatilinden yansıyan bu mutlu aile pozları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinden "Kötü günler geride kaldı", "Nazar değmesin çok güzelsiniz", "Harika bir aile tablosu" şeklinde binlerce beğeni ve destek mesajı yağdı.

Kötü günleri geride bırakıp evliliklerine kenetlenen Paşalı ailesi Ege kıyılarında enerji depolayarak yeni sezon öncesinde moral depolamış oldu.