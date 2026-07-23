Öykü Karayel Kin Dizisinin 3. Sezon Çekimleri İçin İrlanda Yolcusu!

Öykü Karayel İrlanda-Amerika yapımı Kin dizisinin 3. sezon çekimleri için Dublin'e gidiyor. Nuray Batuk karakterine hayat veren oyuncu eylülde sette.

Öykü Karayel Kin Dizisinin 3. Sezon Çekimleri İçin İrlanda Yolcusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 10:54

Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli isimlerinden Öykü Karayel uluslararası projelerdeki başarısıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İrlanda ve Amerika ortak yapımı olan dünya çapındaki fenomen suç draması Kin (Akraba) dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılan ve hayat verdiği Nuray Batuk karakteriyle yabancı eleştirmenlerden tam not alan başarılı oyuncu projedeki yerini sağlamlaştırdı.

İlk sezondaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Karayel dizinin merakla beklenen 3. sezonu için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Ağustos Ayında Dublin'de Set Başlıyor!

Kariyerinde altın çağını yaşayan güzel oyuncu önümüzdeki ağustos ayında projenin çekimleri için İrlanda'nın başkenti Dublin'e uçacak. Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dramada rolünü büyüten Öykü Karayel'in yeni sezondaki sahneleri şimdiden büyük merak uyandırdı.

Projeden Projeye Koşuyor

Başarılı oyuncu son dönemdeki yoğun çalışma temposuyla da adından söz ettiriyor. Karayel son aylarda Prime Video platformu için Özcan Deniz'in Son Yemek ve Melisa Önel'in yönettiği Pivot filmlerinin çekimlerini tamamladı.

Bir Başkadır Müjdesi

Dijital projelerin aranan yüzü haline gelen oyuncu, aynı zamanda Netflix'in tüm dünyada ses getiren ve fenomenleşen yapımı Bir Başkadır dizisinin 2. sezon çekimlerini de başarıyla geride bıraktı.

Yerli yapımlardaki başarısını uluslararası arenaya taşıyan Öykü Karayel hem Türkiye'de hem de yurt dışında imza attığı projelerle kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

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