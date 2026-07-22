Uzak Şehir Dizisine Alya’nın Eski Aşkı Enver Geliyor!

Kanal D ekranlarının her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Uzak Şehir 3. sezonu öncesi sürpriz senaryo gelişmeleri ve yeni karakter haberleriyle magazin ile dizi gündemini sallamaya devam ediyor. 63. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir tatil arası veren iddialı yapımın merakla beklenen yeni sezon çekimleri için geri sayım başladı. Çekimlerinin ağustos ayının son haftasında start alacağı öğrenilen dizide yeni sezon öncesi oyuncu seçmeleri ve kadro genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Hikayenin gidişatını ve ana karakterlerin arasındaki dengeleri baştan aşağı değiştirecek ilk sürpriz karakter detayı ise şimdiden sızdı.

Budapeşte'den Gelen Karizmatik Rakip: Enver Dengeleri Değiştirecek!

Dizinin yayınlanacak yeni sezonunda, Sinem Ünsal'ın başarıyla hayat verdiği Alya karakterinin geçmişinden gelen gizemli isim hikayeye damga vuracak. Alya'nın eski sevgilisi Enver karakteri yeni sezonda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.

Şık Ve Karizmatik Bir Restoran Sahibi

Budapeşte'de yaşayan oldukça şık, karizmatik ve başarılı bir restoran sahibi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Enver'in gelişi dizideki tüm ilişki dengelerini altüst edecek.

Alya'nın Geçmişi Gün Yüzüne Çıkıyor

Enver'in hikayeye dahil olmasıyla birlikte Alya'nın geçmişindeki sırlar ve yarım kalmış hesaplaşmalar yeniden alevlenecek.

Rol İçin Oyuncu Arayışı Sürüyor

Karizması ve duruşuyla dizideki tansiyonu yükseltecek olan Enver karakterine hangi başarılı oyuncunun hayat vereceği ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

Ağustos sonunda sete çıkmaya hazırlanan Uzak Şehir Budapeşte-Türkiye hattında yaşanacak bu yeni aşk ve intikam üçgeniyle 3. sezonunda da reyting zirvesindeki yerini korumaya aday görünüyor.