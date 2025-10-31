Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz bir isim katıldı! Usta oyuncu Macit Koper, Ömer’in hapishanedeki koğuş arkadaşı Hikmet karakterini canlandıracak.

Yayın Tarihi : 31-10-2025 11:47

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna önemli bir isim katıldı. Gold Film yapımı olan ve Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği dizi, usta oyuncu Macit Koper’i ağırlıyor. Dizinin bu akşam yayımlanacak sürprizlerle dolu bölümünde Macit Koper, Hikmet karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör gibi başarılı isimler paylaşıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, bu yeni katılımla hikayeyi daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

 

 Ömer'in Hapishane Koğuş Arkadaşı Hikmet

 

Macit Koper, dizinin izleyicileri şaşırtacak gelişmelerin yaşanacağı bölümde önemli bir rol üstleniyor. Bilindiği gibi; ölümlü bir trafik kazasına karışan Ömer’in, tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dolayısıyla, Ömer’in cezaevindeki zorlu günlerinde en büyük destekçisi ve koğuş arkadaşı Hikmet karakteri, Macit Koper tarafından canlandırılacak.

Hikmet karakteri, hapishane ortamında Ömer’e hem bir sırdaş hem de bir dayanak noktası olacak. Ömer ve Hikmet’in koğuştaki derin ve samimi sohbetleri, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Usta oyuncu Macit Koper’in tecrübesi, bu duygusal sahnelerin etkisini artıracak.

 

Sürprizlerle Dolu Yeni Bölüm Bu Akşam

 

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, Ömer’in beklenmedik tutukluluk süreci ve Macit Koper'in canlandırdığı Hikmet’in hikayeye girişiyle izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak. Yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği dizinin bu akşamki bölümünde, karakterler arasındaki bağların nasıl değişeceği merak konusu.

Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, hikayeye kattıkları bu yeni karakterle dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor. Kızılcık Şerbeti, tüm bu sürpriz gelişmelerle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.

