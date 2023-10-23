Usta oyuncu, “Kızıl Goncalar” dizisinde

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisi, ülkemizin önde gelen yazarlarından Necati Şahin tarafından yazılan senaryo ile hayat bulacak. Bu dizi, deneyimli yönetmen Ömür Atay tarafından çekilecek ve kadrosuna Hamdi Alkan da katıldı, Hamdi Alkan dizide başhekim olarak rol alacak.

Dizi, FOX kanalı tarafından aralık dizileri arasında yayınlanmayı planlıyor ve pazartesi akşamları izleyicilerle buluşması bekleniyor. "Kızıl Goncalar" dizisinde, Özgü Namal ve Özcan Deniz'e ek olarak, Şerif Erol, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Sitare Akbaş, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak, Tuğrul Tülek, Asiye Dinçsoy, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Yakup Turgut, Mısra Tüfek ve Gürhan Elmalıoğlu gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.