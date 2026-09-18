Usta Oyuncu Gülsen Tuncer'e Hüzünlü Veda

Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden usta sanatçının vefatını, geçmişte yönetiminde görev aldığı Film-San Vakfı duyurdu. Ekranlarda "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçının ayrılığı kültür ve sanat dünyasında büyük bir hüzün yarattı.

Son Yolculuğuna Pazar Günü Uğurlanacak

Usta oyuncunun cenaze töreni takvimi açıklandı. Gülsen Tuncer için 20 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Törenin ardından sanatçının naaşı Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 2009-2011 yılları arasında vakfın başkan yardımcılığını üstlenen sanatçı için resmi açıklama yapan Film-San Vakfı, "Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" sözleriyle taziye bildirdi.

Rol Arkadaşları ve Dostları Yasa Boğuldu

Vefat haberinin ardından sanatçının uzun yıllar aynı setleri paylaştığı meslektaşları taziye mesajları yayımladı. Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Nebahat Çehre, "Çok üzgünüm… Yıllar geçtikçe aynı yolu paylaştığımız insanlara veda etmek daha da zor geliyor. Sevgili Gülsen, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri ve anılarımızı hep sevgiyle hatırlayacağım. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı. Aynı yapımdaki rol arkadaşı Selçuk Yöntem ise üzüntüsünü, "Çok üzgünüm… Gülsen Tuncer, geride bıraktığı güzel anılarla hep sevgiyle hatırlanacak. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun…" sözleriyle dile getirdi.

Sanat Dünyasından Duygusal Vedalar

Usta oyuncunun kaybı tiyatro sahnelerindeki çalışma arkadaşlarını da derinden etkiledi. Kerem Alışık yayımladığı mesajda, "Ahh Gülsen ablacığım ahh... Sanatın bütün yollarında durmaksızın koştun; sessiz, çabalı ve başarılı... O sıcak, temiz ve insan kalbin ile her eksiğe, her boşluğa yetişmeye çalıştın. Şimdi gökyüzüne, çok sevdiğin arkadaşlarının yanına gittin. İçimizde derin bir acı bıraktın, kalbimiz acıyor. Nur içinde yat Gülsen Tuncer, mekânın cennet olsun" dedi.

Konservatuvardan sınıf arkadaşı Erdal Özyağcılar ise dostuna, "Gülsencim... Konservatuar arkadaşım. Dost, iyi yürekli, iyi insan, dürüst insan. Önce insandan yana duruşunla sonra tiyatroya gönülden bağlılığınla hepimize örnek oldun. Sen hakkını helal et. Biz ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin" sözleriyle veda etti.

Geçmişte Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu çatısı altında Tuncer ile aynı sahneyi paylaşan Nilgün Belgün de taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz, çok üzgünüm... Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca... Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynadığımız 'Oğlum Çiçek Açtı' oyununda ne çok eğlenirdik seninle, sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı, aktivist bir oyuncuydun. Nurlar içinde yat, yakınlarına sabır diliyorum, Gülsen Tuncer."