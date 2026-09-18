Toronto'da Prömiyer Yapan Cinlerin Düğünü Oscar Yolunda

Kanada’nın prestijli sinema buluşması Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), Türk sinemasının iddialı yapımlarından "Cinlerin Düğünü" (Djinn Wedding) filminin dünya prömiyerine sahne oldu. Yönetmen Ferit Karahan’ın senaryosunu kaleme alıp yönettiği yapım festival kapsamında ilk kez seyirciyle buluştu. Festivalin ana yarışma seçkisinde yer alan film gösterim sonrasında salondan yükselen güçlü alkışlarla uluslararası yolculuğuna başladı. Yapım festivaldeki yarıştan galip ayrılması durumunda Türkiye'nin En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Oscar aday adayı olma hedefine odaklandı.

TIFF Lightbox'ta Kırmızı Halı Heyecanı

Filmin gösterimi öncesinde TIFF Lightbox binasında düzenlenen kırmızı halı geçidi yabancı basının ve festival takipçilerinin yoğun ilgisini çekti. Yönetmen Ferit Karahan ile birlikte başrol oyuncusu Demet Özdemir kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti. Özdemir'e filmde rol alan Kaan Yıldırım ile İlhan Şen eşlik etti. Ekibin diğer oyuncuları Tuba Ünsal ve Sarp Bozkurt gecede şıklıklarıyla dikkat çekerken Evliya Aykan ile Erol Babaoğlu da prömiyer heyecanını ekip arkadaşlarıyla paylaştı. Uluslararası sinema basınına poz veren kadro gösterim öncesinde festival izleyicilerini selamladı.

Anadolu Hikayesinden Evrensel Alkışa

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen "Cinlerin Düğünü" aile bağları ve geçmişle hesaplaşma temalarını merkezine alıyor. Film kız kardeşlerinin evlilik töreni vesilesiyle yıllar sonra Anadolu’nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeşin dramatik öyküsünü perdeye taşıyor. Salonda gerçekleştirilen dünya prömiyerinin bitiminde sinemaseverler ekibi uzun süre ayakta alkışladı. Karahan'ın özgün sinema dili ve oyuncuların sergilediği gerçekçi performanslar prömiyer gecesine damgasını vurdu.

Ana Yarışmada Oscar Mücadelesi

Toronto'daki ana yarışmada büyük ödülü hedefleyen yapım başarıya ulaşması halinde Akademi Ödülleri maratonunda yerini alacak. Filmin festivaldeki performansı Oscar yarışındaki aday adaylığı sürecinde en güçlü kozu oluşturuyor. Kuzey Amerika prömiyerini başarıyla tamamlayan "Cinlerin Düğünü" dünya festivallerindeki yolculuğunun ardından Türk izleyicisiyle buluşacak. Yapım 30 Ekim 2026 tarihinde Türkiye genelinde sinema salonlarında vizyona girerek beyaz perdedeki serüvenini sürdürecek.