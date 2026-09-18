Kadir İnanır'ın Vasiyetinde Kriz: "Bize Bir Kravat Bile Yok"

26 Haziran tarihinde aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras paylaşımı mahkemeye taşındı. Sanatçının 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnameyi açacak olan Beykoz Adliyesi'ndeki ilk duruşma tebligat engeline takıldı. Mahkeme heyeti 28 yasal mirasçıdan üç kişiye resmi bildirimin ulaşmadığını tespit ederek oturumu 17 Aralık tarihine erteledi. Adliye çıkışında basının karşısına geçen usta aktörün yeğeni Levent İnanır dayısının hazırladığı belgelere ve miras sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ağır İlaçlar İradesini Etkiledi"

Dayısının son yıllarında ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Levent İnanır vasiyetnamelerdeki değişikliklerin sağlıklı bir akılla yapılmadığını savundu. Usta sanatçının yedi yılda üç kez beynine pıhtı attığını, yoğun bakım ve entübasyon evreleri geçirdiğini hatırlatan İnanır 2015 tarihli metnin 2022'de aynı gün peş peşe iki defa değiştirilmesini şüpheli bulduğunu kaydetti. Ailedeki genç ve yetim yeğenlerin haklarının yok sayıldığını belirten isim, dayısının kendi iradesiyle böyle bir tasarrufta bulunmayacağını dile getirdi.

Hastane Sürecinde İletişim Engeli İddiası

Mirasın büyük kısmının devredildiği öne sürülen hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında değerlendirmelerde bulunan Levent İnanır verilen emeği kimsenin inkâr etmediğini söyledi. Buna karşılık hastane günlerinde akrabaların sanatçıyla irtibatının kasıtlı kesildiğini öne süren İnanır telefon aramalarının ve ziyaretlerin engellendiğini savundu. Bu kısıtlamanın merhum aktöre "yakınların seni yalnız bıraktı" şeklinde yansıtıldığını iddia eden yeğen vakıf kurma yetkisi dahil tüm hakların Kural'a devredilmesinden şüphe duyduklarını aktardı.

"Soyuna Bir Kravat Bile Bırakmadı"

Gazeteci Nurettin Soydan'a da konuşan Levent İnanır film teliflerinden dededen kalan miras paylarına kadar bütün hakların devredildiğini açıkladı. Dayısını çok iyi tanıdığını belirten oyuncu, "Bize bir kol saati ya da kravat dahi bırakmamış. Bu karar onun aile bağlarını önemseyen dünya görüşüne uymaz" dedi. Temel itirazlarının maddi pay değil ailenin tamamen yok sayılması olduğunu vurgulayan İnanır 17 Aralık duruşmasının ardından kapsamlı bir hukuk mücadelesi başlatacaklarını ilan etti.