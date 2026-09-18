Hande Erçel: "Yüzümde Botoks ya da Estetik Yok"

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncu Hande Erçel'in yüz hatlarındaki belirgin farklılığı uzun süredir mercek altında tutuyordu. Özellikle çene çizgisi, yanak dolgunluğu ve dudak yapısındaki değişim üzerine uzman hekimlerin analizleri dahil pek çok iddia gündeme taşındı. Yıllardır süregelen bu estetik tartışmalarına ilk kez doğrudan karşılık veren Erçel yüzünde hiçbir cerrahi müdahale olmadığını savundu. Ancak oyuncunun bu çıkışı iddiaları yatıştırmak yerine dijital platformlarda yeni bir tartışma dalgası başlattı.

"Yüzümde Botoks ya da Estetik Yok"

Kariyeri boyunca fiziksel görünümündeki başkalaşımla magazin sayfalarında yer alan ünlü oyuncu katıldığı bir davette konuya dair sessizliğini bozdu. Çehresine iğneli ya da cerrahi bir işlem yaptırmadığını dile getiren Erçel, "Yüzümde botoks da estetik de yok" ifadesini kullandı. Değişimin kaynağı olarak kilo kaybını, saç stilini ve profesyonel makyaj uygulamalarını işaret eden açıklama oyuncunun doğallığını koruduğu yönündeki ısrarlı tutumunu yansıttı.

Arşiv Fotoğrafları Yeniden Dolaşıma Girdi

Erçel'in savunması sosyal ağlardaki takipçileri ikna etmeye yetmedi. Açıklamayı gerçek dışı bulan kullanıcılar, sanatçının sektöre adım attığı ilk yıllarda rol aldığı televizyon projelerinden ve modellik çekimlerinden kalan arşiv karelerini internete yükledi. Erçel'in kariyerinin başındaki yuvarlak yüz hatları ile bugünkü keskin hatlarını yan yana getiren binlerce kişi aradaki farkın yalnızca kilo kaybıyla izah edilemeyeceğini öne sürdü. Paylaşılan karşılaştırmalı fotoğraflar kısa sürede yüz binlerce etkileşim topladı.

Sosyal Medyada Mizahi Tepkiler Yükseldi

Açıklamanın yayılmasının ardından dijital mecralarda mizahi paylaşımlar hız kazandı. Kullanıcılar, Erçel'in kesin inkarını tiye alarak "Buna kim inanır?" ve "Aynen, ben de Messi'yim" şeklinde ironik yorumlar yazdı. Kimi hayranlar oyuncunun geçen yıllar içindeki olgunlaşma sürecini savunsa da geniş bir kitle söz konusu değişimin medikal dokunuşlar olmadan gerçekleşemeyeceği görüşünde birleşti. Erçel'in tartışmaları noktalama girişimi eski fotoğrafların yeniden dolaşıma girmesiyle ters tepti.