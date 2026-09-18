Nev'in Yoğun Bakımdan Çıkışı Doktor Kararıyla Ertelendi

57 yaşındaki müzisyen Nev (Nevzat Doğansoy) yoğun bakımdan normal servise geçmeyi beklerken hekimler kritik bir karara imza attı. Çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan sanatçının normal odaya nakil planı sağlık ekibinin daha temkinli bir yol haritası izlemek istemesi üzerine ertelendi. Sağlık değerleri genel olarak olumlu yönde seyreden sanatçının klinik tablosu gözetim altında tutuluyor.

Doktorlar Normal Odaya Geçişi Pazartesiye Erteledi

Müzisyenin menajeri İlker Ercan kamuoyunun yakından izlediği tedavi aşaması hakkında güncel bilgileri paylaştı. Hekimlerin herhangi bir riske yer bırakmamak adına yoğun bakım takibini birkaç gün daha sürdürmek istediğini belirten Ercan odaya geçiş için pazartesi gününü hedeflediklerini duyurdu. Solunum cihazından ayrılan ve bilinci tamamen açılan tecrübeli sanatçının durumunun iyiye gittiğini vurgulayan menajerlik ofisi, doktorların kontrol sürecini güvenli adımlarla yönettiğini aktardı.

3 Eylül'de Başlayan Süreç

Nevzat Doğansoy'un hastane maratonu 3 Eylül tarihinde aniden yaşadığı bilinç kaybıyla başladı. Yakınlarının acil servise ulaştırdığı sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından uzmanlar çoklu organ yetmezliği tespit etti. Tablonun ciddiyeti üzerine yoğun bakıma alınan sanatçı belirli bir süre entübe vaziyette makineye bağlı kaldı. Menajer Ercan, sanatçının fenalaşmadan önceki iki gün boyunca yemek yemediğini ve düzenli ilaçlarını almayı aksattığını ifade etmişti. Ercan ayrıca sosyal medyadaki asılsız iddialara değinerek müzisyenin son altı aydır alkol tüketmediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Albüm ve Akademi Projeleri Beklemede

Yaşadığı ağır sağlık probleminden önce çalışma temposunu artıran Nev uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni stüdyo albümünü tamamlamaya odaklanmıştı. Sanatçı aynı zamanda genç müzisyenlere alan açmak amacıyla kurduğu "Nev Akademi" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyordu. Yoğun bakımdaki tedavi süresinin uzatılmasıyla birlikte sanatçının tüm müzik faaliyetleri geçici olarak durduruldu.