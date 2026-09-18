Evlilik Güzeldir'in Oyuncusu Uğur Akay Ölümden Döndü

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Evlilik Güzeldir" dizisinde rol alan oyuncu Uğur Akay, eşiyle birlikte seyahat ettiği sırada trafik kazası geçirdi. İki aracın karıştığı kazada ünlü oyuncu ve eşi büyük bir tehlike atlattı. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden sağlık ekipleri boyunluk taktıkları Akay'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ölümden dönen oyuncu sevenlerini rahatlatan ilk açıklamayı tedavi altına alındığı sağlık kuruluşundan yaptı.

Gazeteci Sinan Burhan İlk Bilgiyi Paylaştı

Sanat dünyasını korkutan kazayı kamuoyuna gazeteci Sinan Burhan duyurdu. Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun ciddi bir badire atlattığını belirtti. Paylaşımında "TRT 1 'Evlilik Güzeldir' dizi oyuncusu Uğur Akay trafik kazası yaptı. Ölümden döndü. Geçmiş olsun" ifadelerine yer veren gazeteci olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede televizyon dünyasında ve dijital platformlarda geniş bir yankı uyandırdı.

Araçlarda Ağır Hasar Oluştu

Kaza mahallinden paylaşılan fotoğraflar çarpışmanın şiddetini net bir şekilde ortaya koydu. Uğur Akay’ın içinde bulunduğu gümüş renkli otomobilin sürücü tarafındaki sol kapı ve gövde sacında ağır göçük meydana geldi. Kazaya karışan beyaz renkli diğer binek aracın ise ön tamponunun ve motor kaputunun tamamen parçalandığı görüldü. Yaşanan kazanın hangi şehirde ve tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

Uğur Akay: Çok Şükür İkimiz de İyiyiz

Hastanede gözetim altına alınan Uğur Akay ilk müdahalenin yapıldığı ambulans içinden ve sedyeden çekilen kareleri paylaşarak sağlık durumuna açıklık getirdi. Boyunluk takılı vaziyette objektife yansıyan oyuncu kaza anında yanında bulunan eşinin de durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini merak edenlere seslenen sanatçı, "Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" sözleriyle destek veren tüm takipçilerine ve dostlarına teşekkürlerini iletti. Çiftin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.