Serenay Sarıkaya Lüks Saat Markasının Elçisi Oldu

Lüks saat üreticisi Richard Mille, Türk sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Serenay Sarıkaya'yı küresel marka elçisi ilan etti. Dünyaca ünlü saat evinin uluslararası çaptaki temsilcisi olan Sarıkaya bu prestijli ortaklığı İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde düzenlenen seçkin bir davetle kutladı. Çok sayıda özel konuğun katıldığı gecede Sarıkaya enerjik tavırları ve neşeli danslarıyla etkinliğin ilgi odağı oldu.

Boğaz Manzaralı Kız Kulesi'nde Özel Gece

Tarihi Kız Kulesi'nin atmosferinde gerçekleşen tanıtım daveti moda ve sanat çevrelerini bir araya getirdi. Gece boyunca konuklarla yakından ilgilenen ünlü oyuncu müzik eşliğinde sergilediği dans figürleriyle davetlilerin beğenisini topladı. Sanatçı samimi tavırlarıyla geceye dinamizm kattı. Son dönemde dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluşan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin üçüncü sezonunda avukat Leyla Taylan karakterini canlandıran Sarıkaya bu yeni adımıyla kariyerine uluslararası bir başarı daha ekledi.

Siyah Deri Görünümlü Elbise ve Şık Aksesuarlar

Tanıtım gecesi için iddialı bir stil tercih eden Serenay Sarıkaya siyah deri görünümlü, ince askılı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Ünlü oyuncu kostümünü iki renkli sivri burun ayakkabılar ve bileğinde taşıdığı Richard Mille tasarımı lüks saatle tamamladı. Uzun saçlarını doğal dalgalarla serbest bırakan isim tarihi kulede çarpıcı pozlar verdi. Richard Mille markası da resmi Instagram hesabından Sarıkaya'nın Kız Kulesi çekimlerinden kareleri paylaşarak bu özel ortaklığı dünya çapındaki takipçilerine duyurdu.

Küresel Arenada Markanın Yeni Yüzü

Dünya saatçilik sektörünün öncü markası Richard Mille bu iş birliği sayesinde yenilikçi ve estetik tasarım vizyonunu Serenay Sarıkaya'nın güçlü imajıyla bir araya getirdiğini açıkladı. Sanatçının özgün duruşunun markanın tasarım diliyle örtüştüğünü vurgulayan yetkililer, Türk oyuncunun dünya genelindeki tanıtım projelerinde aktif biçimde yer alacağını belirtti. Başarılı sanatçı küresel ölçekteki bu temsilcilik göreviyle uluslararası vitrinde boy göstermeyi sürdürecek.