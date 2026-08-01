Usta Oyuncu Can Kolukısa'nın Cenaze Töreni Programı Netleşti

92 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Can Kolukısa'nın cenaze programı netleşti. Veda töreni Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yapılacak.

Usta Oyuncu Can Kolukısa'nın Cenaze Töreni Programı Netleşti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 18:37

Türk sineması ve tiyatrosunun kıdemli isimlerinden Can Kolukısa 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberi ailesi ve FilmSan Vakfı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Aile üyeleri kişisel sosyal medya platformları üzerinden "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun" ifadelerini içeren sade bir mesaj paylaştı. Vakıf yönetimi ise yayınladığı taziye metninde merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileklerini ileterek üzüntülerini bildirdi.

Cenaze ve Anma Töreni Takvimi Netleşti

Deneyimli sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı programın tüm ayrıntıları FilmSan Vakfı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan bildirime göre Can Kolukısa için ilk veda töreni 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Üsküdar'da bulunan Musahipzade Celal Sahnesi'nde saat 15.00'te başlayacak olan anma programında meslektaşları, ailesi ve sevenleri bir araya gelecek. Buradaki resmi törenin tamamlanmasının ardından cenaze dini vecibelerin yerine getirilmesi amacıyla Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne nakledilecek. Merhumun naaşı ikindi vaktini müteakip kılınacak namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabristanda toprağa verilecek.

Yeşilçam'ın Kült Eserlerinde İz Bıraktı

Oyunculuk kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinden beyazperdeye uzanan geniş bir yelpazede sanat icra eden tecrübeli aktör Türk sinema tarihinin klasikleşmiş eserlerinde önemli karakterlere hayat verdi. Dönemin toplumsal gerçekçi yapımlarında sergilediği doğal performansla dikkat çekti. Kariyerinin erken döneminde Kapıcılar Kralı filmindeki karakteriyle geniş kitlelerce tanınmayı başardı. Ardından Türk sinemasının mihenk taşlarından sayılan Züğürt Ağa filmindeki rolüyle izleyicinin hafızasında kalıcı bir yer edindi.

Televizyon Kariyerini Son Döneme Kadar Sürdürdü

Sinema projelerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de istikrarlı bir mesleki çizgi yakalayan aktör farklı dönemlerin popüler yapımlarında görev üstlendi. 2000'li yılların başında ekranlarda büyük ilgi gören Asmalı Konak dizisinin kadrosunda yer alarak dönemin izleyicisiyle güçlü bir bağ kurdu. İlerleyen süreçte tarihi kurgusuyla öne çıkan Muhteşem Yüzyıl projesinde kamera önüne geçti. Yeni nesil dijital yayıncılık formatlarına da ayak uyduran sanatçı sevilen komedi yapımı Gibi'de konuk oyuncu olarak tecrübesini sergiledi. İlerleyen yaşına rağmen mesleğinden asla kopmayan isim son dönemde ekranlara gelen İnci Taneleri ve Mehmed: Fetihler Sultanı projelerinde rol alarak oyunculuk serüvenini aktif bir şekilde sonlandırdı.

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