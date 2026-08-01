Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör'den Set Arasında Renkli Görüntüler

Askerlik görevini tamamlayan oyuncu Doğukan Güngör, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Haysiyet dizisinin çekimleri kapsamında kamera karşısına geçti.

Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör'den Set Arasında Renkli Görüntüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 18:21

Doğukan Güngör vatani görevini bitirmesinin ardından televizyon ekranlarına dönmek için çalışmalara başladı. Askerden terhis olan oyuncu Kanal D televizyonunun yeni yayın dönemi projelerinden olan Haysiyet dizisinin setine adım attı. Güngör kısa sürede yapım ortamına uyum sağladı. Televizyon kanalı yetkilileri ve yapım ekibi çekimlerin planlanan program dahilinde hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

"Mehmet" Karakterinin Zorlu Mücadelesi

Yeni yapımda Mehmet isimli gence hayat veren Güngör, canlandırdığı figürün barındırdığı psikolojik ve sosyolojik derinliği anlattı. Canlandırdığı karakteri hedefleri ile sarsılmaz idealleri olan bir birey olarak tanımlayan oyuncu Mehmet'in inandığı doğrular uğruna verdiği mücadeleyi vurguladı. Senaryoda önemli bir dönüm noktası bulunduğunu aktaran başrol oyuncusu hikayeye dahil olan bir kadının, karakterin tüm dünyasını ve aldığı nefesi tamamen değiştireceğini belirtti. Kutsal saydığı değerleri çiğnemeden hedefine yürümeye çalışan kahramanın bu ani duygu değişimiyle birlikte zorlu bir sınav vereceği görülüyor.

Karakter İle Kendi Arasındaki Benzerlikler

Rolüyle kendi kişisel özellikleri arasındaki bağı değerlendiren Doğukan Güngör iki tarafın da hırslı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Buna karşın senaryodaki karakterin kendisinden çok daha inatçı bir kişiliğe büründüğünü belirterek anlatıdaki sosyolojik engellere dikkat çekti. Kendisinin günlük yaşamdaki hedeflerine kıyasla Mehmet'in oldukça ağır şartlar altında var olma mücadelesi verdiğini söyleyen oyuncu bu engellerin karakterin tavırlarını sertleştirdiğini sözlerine ekledi.

Çekim Molasında Renkli Anlar

Haysiyet dizisinin yoğun tempoda ilerleyen çekim takviminde oyuncular zaman zaman kısa molalar vererek dinlenme fırsatı buluyor. Doğukan Güngör de sahne sırasını beklediği sırada bölgedeki çocukların oyununa dahil oldu. Oyuncu onlarla birlikte voleybol oynadı. Objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Voleybol maçının ardından tekrar kostümlerini giyen başarılı isim gün boyu süren set çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Benzer Haberler
Pasaport Krizinde İtalyan Mahkemesi Mauro Icardi Aleyhine Karar Verdi Pasaport Krizinde İtalyan Mahkemesi Mauro Icardi Aleyhine Karar Verdi
Usta Oyuncu Can Kolukısa'nın Cenaze Töreni Programı Netleşti Usta Oyuncu Can Kolukısa'nın Cenaze Töreni Programı Netleşti
Daha 17'de Kritik Anlar: Aras Leyla'yı Kurtarabilecek mi? Daha 17'de Kritik Anlar: Aras Leyla'yı Kurtarabilecek mi?
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek Instagram Hesabını Kapattı Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek Instagram Hesabını Kapattı
12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler Günler Sonra Sessizliğini Bozdu 12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler Günler Sonra Sessizliğini Bozdu
Sibel Can 56 Yaşında! Gençlik Hali Sosyal Medyayı Salladı Sibel Can 56 Yaşında! Gençlik Hali Sosyal Medyayı Salladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor