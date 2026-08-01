Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör'den Set Arasında Renkli Görüntüler

Doğukan Güngör vatani görevini bitirmesinin ardından televizyon ekranlarına dönmek için çalışmalara başladı. Askerden terhis olan oyuncu Kanal D televizyonunun yeni yayın dönemi projelerinden olan Haysiyet dizisinin setine adım attı. Güngör kısa sürede yapım ortamına uyum sağladı. Televizyon kanalı yetkilileri ve yapım ekibi çekimlerin planlanan program dahilinde hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

"Mehmet" Karakterinin Zorlu Mücadelesi

Yeni yapımda Mehmet isimli gence hayat veren Güngör, canlandırdığı figürün barındırdığı psikolojik ve sosyolojik derinliği anlattı. Canlandırdığı karakteri hedefleri ile sarsılmaz idealleri olan bir birey olarak tanımlayan oyuncu Mehmet'in inandığı doğrular uğruna verdiği mücadeleyi vurguladı. Senaryoda önemli bir dönüm noktası bulunduğunu aktaran başrol oyuncusu hikayeye dahil olan bir kadının, karakterin tüm dünyasını ve aldığı nefesi tamamen değiştireceğini belirtti. Kutsal saydığı değerleri çiğnemeden hedefine yürümeye çalışan kahramanın bu ani duygu değişimiyle birlikte zorlu bir sınav vereceği görülüyor.

Karakter İle Kendi Arasındaki Benzerlikler

Rolüyle kendi kişisel özellikleri arasındaki bağı değerlendiren Doğukan Güngör iki tarafın da hırslı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Buna karşın senaryodaki karakterin kendisinden çok daha inatçı bir kişiliğe büründüğünü belirterek anlatıdaki sosyolojik engellere dikkat çekti. Kendisinin günlük yaşamdaki hedeflerine kıyasla Mehmet'in oldukça ağır şartlar altında var olma mücadelesi verdiğini söyleyen oyuncu bu engellerin karakterin tavırlarını sertleştirdiğini sözlerine ekledi.

Çekim Molasında Renkli Anlar

Haysiyet dizisinin yoğun tempoda ilerleyen çekim takviminde oyuncular zaman zaman kısa molalar vererek dinlenme fırsatı buluyor. Doğukan Güngör de sahne sırasını beklediği sırada bölgedeki çocukların oyununa dahil oldu. Oyuncu onlarla birlikte voleybol oynadı. Objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Voleybol maçının ardından tekrar kostümlerini giyen başarılı isim gün boyu süren set çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.