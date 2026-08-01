Daha 17'de Kritik Anlar: Aras Leyla'yı Kurtarabilecek mi?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 pazar akşamları yayınlanan yeni bölümleriyle hikayesini genişletmeyi sürdürüyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği projenin paylaşılan son fragmanı karakterler arasındaki hukuki ve maddi gerilimin doruk noktasına ulaşacağını gösteriyor. Önceki haftalarda biriken borçlar ve ödenmeyen senetler yüzünden maddi çıkmaza giren Özlem evine gelen icra işlemiyle büyük bir şok yaşıyor. Bu yasal yaptırıma oldukça sert bir tepki gösteren Özlem öfkesini doğrudan Şebnem’e yöneltiyor. Şebnem ise yaşanan kriz karşısında soğukkanlı bir tavır sergiliyor ve isterse başlatılan icra sürecini tek bir hamleyle durdurabileceğini belirtiyor. İki karakter arasında patlak veren bu restleşme aileler arasındaki mevcut husumeti daha da derinleştiriyor.

Aras'ın Vicdan Azabı ve Aile Baskısı

Olayların merkezinde yer alan Aras çevresindeki insanların yaşadığı zorluklar nedeniyle yoğun bir vicdan azabı çekiyor. Kritik bir anda iletişim kurmaya çalıştığı Serhat’a ulaşamaması ve kaldığı yurdun faaliyetlerine son vermesi genç karakterin etrafındaki çemberi daraltıyor. Akkaya ailesinin doğrudan Özlem’i hedef alan hamlelerinden tamamen kendini sorumlu tutan Aras hissettiği büyük çaresizliği "Hangi sorudan başlarsam başlayayım, adımı yazıp çıktığım bir sınavdayım" sözleriyle ifade ediyor. Olayların diğer tarafında yer alan Leyla ise babasının öfkesinden çekiniyor. Babasının yaşanan tüm bu karmaşanın ardından Aras’a fiziksel bir zarar verme ihtimali Leyla'nın psikolojik olarak yıpranmasına yol açıyor.

Otomobilde Beklenmedik Saldırı

Fragmanın final kısımlarında dramatik unsurlar yerini yüksek tempolu aksiyon sahnelerine bırakıyor. Aras sokak ortasında kalabalık bir grupla aniden sert bir kavgaya karışıyor. Olay esnasında orada bulunan Leyla arbedenin ortasında kalarak şiddet sarmalından kıl payı kurtulmaya çalışıyor. Fakat asıl büyük tehlike fiziksel kavganın hemen ardından ortaya çıkıyor. Aras ile Leyla'nın bir otomobilin içinde seyahat ettiği esnada karanlık bir yolda karşı yönden gelen başka bir araç hızla üzerlerine doğru sürülüyor. Kasıtlı yapıldığı anlaşılan bu ölümcül saldırı girişiminin ardından ikilinin kaza yapıp yapmayacağı sorusu dizinin yayınlanacak yeni bölümüne damga vuruyor. Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak bölüm kahramanların bu tehlikeli cendereden nasıl çıkacağını gösterecek.