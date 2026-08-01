Pasaport Krizinde İtalyan Mahkemesi Mauro Icardi Aleyhine Karar Verdi

Eski eşi Mauro Icardi ile pasaport sorunu yaşayan Wanda Nara, İtalya'daki hukuk savaşını kazandı. Milano Mahkemesi babanın onay şartını tamamen kaldırdı.

Pasaport Krizinde İtalyan Mahkemesi Mauro Icardi Aleyhine Karar Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 18:44

Galatasaray formasıyla uzun süre Süper Lig'de boy gösteren ve geçtiğimiz dönemde takımdan ayrılan Arjantinli santrfor Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yasal mücadelelerini sürdürüyor. Velayet davası devam eden ikili son olarak kızları Francesca ve Isabella'nın pasaport işlemleri sebebiyle yargı önünde karşı karşıya geldi.

Amerika'daki Hırsızlık Krizi Başlattı

İkili arasındaki pasaport anlaşmazlığının temelinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir hırsızlık vakası yatıyor. Arjantin basınında yer alan raporlara göre Wanda Nara'nın ABD'deki evine giren hırsızlar çeşitli değerli ziynet eşyalarını çaldı. Bu olay sırasında kızlara ait mevcut pasaportlar ile kimlik belgeleri de kayboldu. Hırsızlık olayı sonrasında İtalya'da bulunan çocukların memleketleri Arjantin'e dönebilmeleri için acilen yeni seyahat belgelerinin çıkarılması gerekti. Yasalar gereği reşit olmayan çocukların uluslararası seyahat belgelerinin yenilenmesi sürecinde her iki ebeveynin de resmi onayı gerekiyor. Ancak Arjantinli futbolcu süreci sekteye uğratarak gerekli evraklara imza atmayı reddetti.

İtalyan Yargısından Yetki İtirazına Ret

Eski eşinin onay vermemesi üzerine yasal yollara başvuran Wanda Nara avukatları aracılığıyla Milano yargısından çözüm talep etti. Mauro Icardi ise duruma sert bir tepki göstererek çocuklarının kendi rızası dışında yurt dışına çıkarıldığını savundu. Futbolcu İtalyan mahkemelerinin bu davada yetkisiz olduğunu öne sürerek karara resmen itiraz etti. Tüm savunmaları detaylıca inceleyen Milano Mahkemesi davanın esasına yönelik değerlendirmesini tamamladı. Mahkeme heyeti çocukların üstün yararını temel alarak Icardi'nin yetki itirazını ve sunduğu gerekçeleri tamamen yetersiz buldu. Alınan yargı kararıyla babanın resmi onayı aranmaksızın kızlara yeni pasaport çıkarılmasına hükmedildi. İlgili dava sürecinde ortaya çıkan tüm hukuki masrafların da futbolcu tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

"Adalet Yerini Buldu, Eve Dönüyoruz"

Davayı kazanan Wanda Nara gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Arjantinli isim, hakimin kızları lehine karar verdiğini belirterek "İtalya'da adalet yerini buldu. Çalınan pasaportları yeniden almak ve memlekete dönmek için babanın rızasına gerek kalmadı. Sadece annelerinin imzası yetecek. Yakında evimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yasal zafer ikilinin ilk gerilimi değil. Kısa süre önce Icardi, İtalya'daki boşanma sürecinde eski eşinin talep ettiği nafakanın reddedildiğini duyurmuştu. Nara ise bu duruma "Benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Git kendine bir iş bul" sözleriyle karşılık vermişti. Ayrıca Arjantin yargısının imza sürecini uzattığı gerekçesiyle daha önce futbolcu hakkında geçici yurt dışı çıkış yasağı uyguladığı da iddia edilmişti.

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