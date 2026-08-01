Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin Baba Oldu

Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterini canlandıran Michele Cedolin, oğlu Aslan Nicola'yı kucağına alarak ilk kez baba olma heyecanını yaşadı.

Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin Baba Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 19:55

2000'li yılların popüler yapımlarından Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalarda yer edinen Michele Cedolin özel hayatındaki mutlu haberi kamuoyuyla paylaştı. Oyunculuk serüveninin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden ünlü isim ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

İki Yıllık Evlilik Bebekle Taçlandı

2003'te yayın hayatına başlayan ve yedi sezon boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak rol alan Michele Cedolin 2022'de İrem Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan ikili ailelerini büyütme kararı aldı. Başarılı isim 2026'nın şubat ayında sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflarla baba olacağını ve bir erkek bebek beklediklerini takipçilerine müjdelemişti.

Bebeğin Adı Aslan Nicola Oldu

Gebelik sürecini düzenli paylaşımlarla takipçilerine aktaran çiftin heyecanlı bekleyişi 1 Ağustos 2026 itibarıyla son buldu. İrem Doğan ve Michele Cedolin çifti ilk çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Doğumun ardından sevinçli haberi kişisel sosyal iletişim sayfasından duyuran oyuncu dünyaya gelen oğullarına Aslan Nicola ismini verdiklerini açıkladı.

"Nico ile Mico’nun Maceralarına Hazır Olun"

Bebeğinin doğumundan hemen sonra hastane odasında çekilen ilk kareyi paylaşan Michele Cedolin gönderisinde duygusal ifadelere yer verdi. Çocuğuna seslendiği paylaşımda ünlü oyuncu şu sözleri not düştü: "Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico’nun maceralarına hazır olun."

Sosyal Medyada Tebrik Mesajları Yağdı

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede dijital mecralarda geniş bir etkileşim dalgası oluşturdu. Sihirli Annem dizisindeki çocukluk halini hatırlayan takipçileri ve yakın dostları paylaşımın altına binlerce tebrik ve iyi dilek mesajı bıraktı. Yeni doğan bebekleriyle aile yaşamlarında yeni bir döneme adım atan çift tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor.

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