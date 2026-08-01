Hadise'nin Yeni Instagram Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pop müziğin önde gelen isimlerinden kırk yaşındaki Hadise on üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni fotoğraf kareleri paylaştı.

Hadise'nin Yeni Instagram Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 19:02

Pop müziğin başarılı isimlerinden 40 yaşındaki Hadise kişisel sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. 13,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram profilini aktif biçimde kullanan sanatçı yayınladığı son pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Yaz sezonundaki yoğun konser temposunun yanı sıra günlük yaşantısından kareleri de sevenleriyle buluşturan ünlü isim yeni paylaşımıyla kısa sürede yüksek etkileşim rakamlarına ulaştı. Fotoğraflar yayınlanmasının ardından hayranları tarafından yoğun bir beğeni yağmuruna tutulurken binlerce yorum aldı.

Yaz Konserleri ve Sahne Çalışmaları

Müzik dünyasındaki çalışmalarına ara vermeden devam eden pop sanatçısı yaz aylarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen açık hava konserleriyle geçiriyor. Sevilen hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden ünlü isim sahne şovları ve zengin repertuvarıyla konser takvimini eksiksiz sürdürüyor. Yayınladığı son tekli çalışmaları ve temposu yüksek şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda kalan Hadise dinleyicileriyle doğrudan iletişim kurmaya özen gösteriyor. Konser alanlarını dolduran hayranlarına sunduğu yüksek enerjili performanslar yaz dönemi boyunca Türkiye genelinde devam eden turne programının merkezinde yer alıyor.

Dijital Platformlardaki Etkisi

Sosyal medya kanallarını dinleyicileriyle etkileşim kurma amacıyla stratejik biçimde kullanan şarkıcı profilinde stüdyo ve sahne arkası görüntülerine yer veriyor. 13,9 milyon kullanıcının takip ettiği hesabında kişisel tarzını yansıtan görselleri paylaşan popçu dijital platformlardaki popülaritesini koruyor. Son paylaştığı fotoğraf serisiyle de takipçilerinden olumlu geri dönüşler alan ünlü sanatçı magazin basınının ve sosyal medya kullanıcılarının odağı olmayı sürdürüyor. 

Sanatçının Instagram hesabına yüklediği son görseller yayınlanmasının ardından magazin basınında da geniş bir yankı uyandırdı. Şarkıcının pozları sosyal medya mecralarında farklı sayfalar tarafından yeniden paylaşıldı. 

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