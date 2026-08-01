Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şevval Şahin Instagram Paylaşımlarını Sürdürüyor

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin hakkında yürütülen adli soruşturmaya rağmen yurt dışındaki yaşamını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma çerçevesinde ünlü isim için yakalama kararı çıkarılmıştı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı iddiasıyla yürütülen süreçte adresinde bulunamayan tescilli güzel o dönemden bu yana Türkiye’ye adım atmadı. İngiltere'nin başkenti Londra’da günlerini geçiren ünlü model sosyal medya platformlarında aktif kalmayı sürdürüyor.

Soruşturmanın Detayları ve Operasyon Süreci

Adli makamların başlattığı soruşturma 18 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla kamuoyuna yansımıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı yönünde makul şüphe bulunan 30 kişilik şüpheli listesine yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirdi. Sanat ve magazin dünyasından öne çıkan figürlerin yer aldığı operasyonda kolluk kuvvetleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Ancak arama yapılan ikametgahında bulunamayan Şevval Şahin hakkında yasal prosedür gereği derhal adli yakalama kararı uygulamaya konuldu.

"Ülkeme Döneceğim" Açıklaması Karşılıksız Kaldı

Hakkındaki kararın basında geniş yer bulmasının ardından sosyal ağlar üzerinden bir açıklama metni yayınlayan model İngiltere’ye gitme gerekçesini ailevi sebeplere bağlamıştı. Çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği İngiltere’ye annesinin ev taşıma süreçlerine yardım etmek amacıyla gittiğini belirten isim iddialara şu sözlerle yanıt vermişti: "Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum."

Londra'dan Paylaşımlar Devam Ediyor

Yayınladığı mesajda Türkiye'ye dönerek adli makamlara gerekli ifadeleri vereceğini taahhüt eden ünlü model aradan geçen uzun süreye rağmen sözünü yerine getirmedi. Türkiye'ye dönmek yerine Londra'ya yerleştiği öne sürülen model Instagram hesabından lüks yaşamına dair kareler aktarmayı sürdürüyor. Takipçilerine İngiltere’deki günlük rutinini ve sosyal aktivitelerini sergileyen tescilli güzelin adli süreç karşındaki bu tutumu magazin basınında ve kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.