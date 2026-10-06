Usta İsim Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'dan üzücü bir haber geldi. Son yıllarda geçirdiği peş peşe sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan 75 yaşındaki değerli oyuncu bu kez yeniden hastanede tedavi altına alındı. Bu zorlu süreçte de usta ismi eşi Burcu Alço bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Geçmişte Yaşadığı Ciddi Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelmişti

Sinemadaki kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve geçirdiği rahatsızlıklarla da sık sık magazin gündeminde yer alan Nuri Alço özellikle son birkaç yıldır sağlık mücadelesi veriyor.

Nisan 2024'te Memleketi Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan kontrollerinde kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmişti. Eşi Burcu Alço'nun "Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır" sözleriyle duyurduğu zorlu sürecin ardından usta oyuncu taburcu edilmişti.

Ekim 2024'te Tedavi sürecinde kalbine kalp pili takılan Alço bu kez bağırsak tıkanıklığı nedeniyle riskli bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda geçen zorlu günlerin ardından doktorların başarılı müdahalesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Genel Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Geçmişteki rahatsızlıkları ve operasyonları sevenlerini endişelendirirken usta oyuncunun yeniden hastaneye kaldırılması magazin kulislerinde merak uyandırdı. Hastaneye yatış nedenine ilişkin sosyal medyada üşütme ve bronş rahatsızlıkları olduğuna dair iddialar yer alsa da resmi net bir açıklama henüz yapılmadı.

Tedavisi titizlikle devam eden Nuri Alço'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi sevenlerine derin bir nefes aldırdı. Her fırsatta eşinin en büyük destekçisi olan Burcu Alço hastane odasında da usta sanatçının yanından ayrılmıyor.