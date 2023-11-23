Usta isim, “Bir Derdim Var” dizisinde

Kanal D'nin psikodrama türündeki dizisi "Bir Derdim Var," Birce Akalay ile Mert Fırat'ı bir araya getirerek etkileyici hikayesiyle öne çıkıyor.

Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan "Bir Derdim Var," AyNA Yapım imzası taşıyor ve bir hastanenin ergen ve çocuk psikiyatri kliniğindeki genç hastaları ve onlara yardımcı olmaya çabalayan doktorların dünyasını ele alıyor. Dizinin kadrosuna usta oyuncu Yıldız Kültür de son olarak dahil oldu.

Yıldız Kültür, Kuzey'in babaannesine hayat veriyor. Dizide, babaannenin Kuzey'in geçmişte yaşadıklarını anlatması, haftalardır merak edilen gizemi çözecek mi, izleyiciler tarafından beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.