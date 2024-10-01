Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Türk basınının usta isimlerinden, Gecce Gurme Kurulu üyesi Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2024 08:21

Türk basınının önemli isimlerinden biri olan, Gecce Gurme Kurulu üyesi Güneri Cıvaoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Cıvaoğlu, gazetecilik kariyerinde birçok başarıya imza atarak, Türk medya dünyasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

Yıllar boyunca yaptığı köşe yazıları ve analizleriyle dikkat çeken Cıvaoğlu, özellikle siyasi gündem ve medya dünyasında önemli bir rol üstlendi. Usta gazeteci, aynı zamanda gurme dünyasında da söz sahibi olmuş, Gecce Gurme Kurulu’nda yer alarak gastronomi dünyasına katkıda bulunmuştu.

Cıvaoğlu’nun vefatı, basın camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze töreniyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

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