Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni dizisi “Saklambaç”a bomba isimler

Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaşacağı "Saklambaç" dizisi için yeni oyuncular kadroya dahil oldu. Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Armağan Gülşah'in yazdığı bu dizide Uraz Kaygılaroğlu "Mete" karakterine, Cemre Baysel ise "İncila" karakterine hayat verecek. Dizinin önemli karakterlerinden Kont Ziya rolünde deneyimli oyuncu Tamer Levent yer alacak.

Dizide etkili bir rolü üstlenecek olan "Belgin" karakterini ise güçlü oyunculuğu ve çarpıcı güzelliğiyle bilinen Şenay Gürler canlandıracak. Ayrıca, Şenay Gürler'in Aralık ayında Netflix'te yayınlanması beklenen Çağatay Ulusoy'lu "Centilmen" filmiyle de projede yer aldığını belirtmekte fayda var.

Dizinin diğer kadın başrolü "Naz" karakteri için görüşmeler devam ediyor. Bu rol için, "Kulüp" dizisiyle tanınan Asude Kalabek'in de görüşülen adaylar arasında olduğu belirtiliyor.