Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni dizi geliyor!

Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk kariyerine komedyenlik yeteneğini de ekleyerek büyük bir başarıya imza atıyor. Ünlü oyuncu, Ek İş adı altında sahneye koyduğu, farklı disiplinlerden gelen insanların komedyen olarak performans sergilediği gösterisiyle büyük beğeni toplamıştı. Bu konseptin yaratıcısı olan Kaygılaroğlu, sahnelemesi kapalı gişe olan gösterisini 3 yıl önce izleyiciyle buluşturmuştu.

Bu yıl Still Standing adlı tek kişilik gösterisiyle Avrupa turnesine çıkan Kaygılaroğlu, Londra, Münih, Frankfurt, Essen, Köln, Stutgart ve Berlin gibi şehirlerde sahne aldı. Gittiği şehirlerde Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaygılaroğlu, 14 Mart Cuma günü Kadıköy Baba Sahne ve 19 Mart’ta Trump Sahne’de gösterilerine devam edecek.

Bir yandan da oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Kaygılaroğlu, yeni bir dizi anlaşması yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karanlık Oda adlı polisiye dizisi için Gain platformuyla el sıkışan ünlü oyuncu, dizide ünlü fotoğrafçı Atlas karakterini canlandıracak. Kaygılaroğlu'nun, oyunculuk ve komedyenlik kariyerindeki yükselişi, onu daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor.