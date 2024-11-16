Uraz Kaygılaroğlu’ndan tepki çeken pozlar sonrası gergin görüntü

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, eski sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği tepki çeken pozların ardından haftalar sonra İstiklal Caddesi’nde bir tiyatro çıkışında objektiflere yakalandı. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar verdiği için eleştirilerin hedefi olan oyuncu, basın mensuplarını görünce gergin anlar yaşadı.

Flaşların patlamasıyla sinirlenen Kaygılaroğlu, “Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum” diyerek gazetecilere tepki gösterdi. Sergi pozlarının hatırlatılması üzerine daha da öfkelenen oyuncu, “Beni rahat bırakın, huzur verin artık” şeklinde bağırarak alandan uzaklaştı.

Söz konusu sergi pozları, sosyal medyada büyük tartışmalara neden olmuş, birçok kişi bu fotoğrafları rahatsız edici bulduğunu ifade etmişti. Kaygılaroğlu ise tepkilere dair herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti.