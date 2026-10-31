Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: "Ameliyatlar Yüzünden Boyum 3 Santim Kısaldı, Ölüyordum!"

Seren Serengil, Ayşe Arman'ın programında zayıflama ameliyatları yüzünden 42 kiloya düştüğünü, kemiklerinin eridiğini ve boyunun 3 santim kısalıp ölmek üzere olduğunu anlattı. (

Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 14:10

Seren Serengil yıllardır süregelen kilo verme mücadelesini ve geçirdiği ağır mide operasyonlarının ardından yaşadığı korkunç sağlık sorunlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Şarkıcılık, oyunculuk ve sivri dilli televizyon yorumculuğuyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim Ayşe Arman'ın programına konuk olarak geçmişte yaşadığı travmaları ameliyat masasında verdiği yaşam savaşını ve bugün bile devam eden fiziksel tahribatları samimiyetle paylaştı.

Kilo Almak En Büyük Travması

Programda geçmişteki kilolu dönemlerine ve maruz kaldığı psikolojik baskılara değinen Seren Serengil dış görünüşü üzerinden eleştirilmenin ruhunda derin yaralar açtığını belirtti. Yaşadığı zorlu süreci özetleyen ünlü isim, çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana kilo ile kurduğu sağlıksız bağın temelini şu sözlerle anlattı:

"Devamlı küçük görülmek, devamlı alay edilmek... Yani insanın psikolojisini bozuyor."

Kilo almaktan duyduğu aşırı korkunun kendisini yanlış kararlar almaya ittiğini ifade eden Serengil hayatını altüst eden ameliyatlar zincirinin nasıl başladığını da adım adım aktardı.

42 Kiloya Düşmüştü

İlk olarak geçirdiği mide operasyonuyla kilo veren ancak daha sonra anne olma hayaliyle kullandığı hormon ilaçları nedeniyle yeniden kilo aldığını belirten Seren Serengil bu süreçte hem bebeğini kaybettiğini hem de doktorların kendisine bir daha çocuk sahibi olamayacağını söylediğini ifade etti. Bu derin yıkımın ardından yeni bir televizyon programına başlamadan önce hızla zayıflamak istediğini dile getiren ünlü isim, yaşadığı korku dolu günleri şu sözlerle anlattı:

Ayşe Arman'ın "Bilinçli insansın, bu yola nasıl girdin?" sorusuna son derece pişman bir dille yanıt veren Serengil "Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm" diyerek sürecin kontrolden çıkışını özetledi. Hızla eridiği bu dönemde sağlığının da resmen alarm vermeye başladığını belirtti.

Boyu 3 Santim Kısaldı

Geçirdiği ameliyatların ardından adeta kabus dolu bir hayat yaşamaya başladığını anlatan Seren Serengil safra kesesinin alındığını, organlarında ciddi yapışıklıklar meydana geldiğini ve tipik Dumping sendromu ile mücadele ettiğini açıkladı. Bağırsağının gereğinden fazla kesildiğini ve bunun kemik erimesine yol açtığını iddia eden ünlü isim yaşadığı fiziksel deformasyonları şu sarsıcı ifadelerle dile getirdi:

"Dumping sendromu diye hala yemeklerden sonra yarım saat yatıyorum. Çünkü bağırsağım fazla kesilmiş, kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben."

Yemek yedikten sonra hemen uzanmak zorunda kaldığını ve vücudundaki kalıcı hasarlar nedeniyle yıllardır büyük bir yaşam mücadelesi verdiğini belirten Seren Serengil'in bu samimi ve uyarı niteliğindeki itirafları magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken estetik ve zayıflama uğruna geçirilen operasyonların risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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