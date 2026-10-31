Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: "Ben Hep Aldatıldım"

Bahar Şahin Acı Sohbet programında "Ben hep aldatıldım" dedi! Tanınmış olmanın avantajıyla hayranlarının kendisine kanıt gönderdiğini açıkladı.

Bahar Şahin'den Bomba İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 13:43

O Hayat Benim, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine ve Aynı Yağmur Altında gibi projelerle adını duyan Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'un Youtube'da yayınlanan programı 'Acı Sohbet'e konuk oldu. Programda açık sözlülüğüyle dikkat çeken güzel oyuncu magazin dünyasında ses getirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 

"Ben Hep Aldatıldım"


Özel hayatıyla ilgili oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bahar Şahin yaşadığı ilişkilerde hep aldatıldığını belirtti. Güzel oyuncu, "Ben hep aldatıldım. Kanıt olmadan karşı tarafa hiçbir şey yapmam. Kanıt gelir bana. Biz tanınıyoruz ya, atıyorlar hepsini. Abla bak şuradaydı haberin olsun, diye." ifadelerini kullandı.

Tanınmış bir sima olmanın getirdiği bu dezavantajın aynı zamanda gerçeği saklanamaz kıldığını ifade eden Şahin'in bu açıklamaları ünlülerin özel hayatlarının sosyal medya çağında ne kadar şeffaf ve göz önünde yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hayranlarından gelen bu destek ve uyarı mesajlarının ihanetleri ortaya çıkardığını belirten başarılı oyuncunun samimi itirafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

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