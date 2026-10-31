Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: "İçim Çok Rahat Mesleğimi Lekeletmem!"

Annesinin şüpheli ölümüyle ilgili yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter bu kez hemşire olarak görev yaptığı döneme ilişkin ortaya atılan sarsıcı iddialarla magazin ve güncel haberlerin odağına yerleşti. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusuyla gündeme gelen yoğun bakımda halay çekilmesi hastalara uyutucu iğneler yapılması ve ölüm saatlerinin kasıtlı olarak değiştirilmesi gibi ağır iddialara cezaevinden avukatı aracılığıyla ilk kez yanıt veren Gülter suçlamaların tamamını kesin bir dille reddetti.

Halay Görüntüleri ve Ağır İddialar

Güllü'nün 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada 'üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter hapishane günlerinde bu kez mesleki geçmişiyle ilgili skandal iddialarla sarsıldı.

Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusunda Gülter'in yoğun bakım ünitesinde hastaların bulunduğu sırada halay çektiği gece vardiyalarında uyumayan hastalara sakinleştirici iğneler yaptığı hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve bazı hastaların ölüm saatlerinin gerçeğe aykırı şekilde geç kaydedildiği öne sürüldü. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatırken iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tuğyan Ülkem Gülter'den Savunma

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre cezaevinden avukatı vasıtasıyla yazılı bir açıklama gönderen Tuğyan Ülkem Gülter söz konusu görüntülerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Halay çekilen videoların hastaların bulunduğu kritik bir alanda değil farklı bir bölümde çekildiğini belirten Gülter çekilen görüntülerin yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu ifade etti.

Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bu materyallere iCloud hesabı üzerinden ulaştığını iddia eden Gülter şu sert ifadeleri kullandı: "Aynı zamanda bizler bilinçli hastalara zaman zaman müzik açarız. Hastalara bakım yaparken her zaman müzik açılır. Hatta bilinçli hastalar mutlu olur, bize eşlik eder. Mevcut videoları iCloud'umdan Kervan almış fakat bu videoların neredeyse 2 yılı var. Şimdi mi aklına gelmiş vermek? Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına."

"Ölüm Saatini Değiştirmek ve İzinsiz İğne Yapmak Asla Mümkün Değil"

Yöneltilen suçlamaların hemşirelik mesleğinin dinamikleri ve hastane prosedürleri açısından imkansız olduğunu savunan Gülter gece vardiyalarında denetimlerin çok sıkı yapıldığını vurguladı. Ölüm raporu düzenleme yetkisinin hemşirelerde olmadığını belirten Gülter savunmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ölüm saatlerini değiştirmem mümkün değil. Gece her nöbette süpervizör bizi her saat takip eder ve ex raporlarını biz hemşirelerin yazma yetkisi yok. Geceleri uyumayan hastalara iğne yapmamız mümkün değil. Kırmızı ve yeşil dolabımız kilitli olur ve sadece gece şeflerimizde anahtar olur. Bizler bir ampul ilaç kırılsa kırık şişenin bile hesabını deftere yapıştırırız."

"Dedeleri Tıraş Ediyor Teyzelerin Saçını Örüyordum"

Hastalarına her zaman şefkatle yaklaştığını, görev yaptığı dönemde hastaların moralini yüksek tutmak için gönüllü olarak çaba harcadığını dile getiren Tuğyan Ülkem Gülter meslek hayatına leke sürülmesine asla izin vermeyeceğini belirtti.

Açıklamasında hastalarına yönelik samimi çabalarını anlatan Gülter "Yoğun bakımdaki hastalara tülbent, tespih götürüyordum. Dedeleri gönüllü tıraş ediyordum mutlu olsunlar diye. Teyzelerin saçlarını topuz yapar, örerdim mutlu olsunlar diye. Arkadaşlarım şahit. İnceleme başlatıldığına sevindim. Bütün arkadaşlarım gerekeni söyler. Bu konuda ben ve çalıştığım özel kurum asla zan altında kalmayız. İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler" diyerek iddialara karşı tepkisini dile getirdi. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü idari incelemenin sonuçları merakla bekleniyor.