Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 7. konser akşamında sahne alan Murat Boz sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla İzmirlilerle buluştu. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran müzikseverler sanatçının şarkılarına eşlik ederek festival coşkusunu paylaştı.



Gündoğdu Meydanı'nda Murat Boz Rüzgarı

Murat Boz sahneye çıktığı andan itibaren dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Boz hareketli repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle meydanda renkli görüntüler oluşturdu.