Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı!

Murat Boz, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Sevilen şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 14:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 7. konser akşamında sahne alan Murat Boz sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla İzmirlilerle buluştu. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran müzikseverler sanatçının şarkılarına eşlik ederek festival coşkusunu paylaştı.
 

Gündoğdu Meydanı'nda Murat Boz Rüzgarı

Murat Boz sahneye çıktığı andan itibaren dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Boz hareketli repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

1 Kasım'a Kadar Devam Ediyor

İzmir Kültür Yolu Festivali 1 Kasım'a kadar konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kentteki programını sürdürecek.
Benzer Haberler
Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu! Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu!
Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: "Ameliyatlar Yüzünden Boyum 3 Santim Kısaldı, Ölüyordum!"
Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: "Nazardan Korunmak İçin Göbek Deliğini Bantlıyor!"
Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: "Ben Hep Aldatıldım"
Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: "İçim Çok Rahat Mesleğimi Lekeletmem!"
Milli Voleybolcu Gizem Örge'den Yürek Burkan İtiraf: Milli Voleybolcu Gizem Örge'den Yürek Burkan İtiraf: "Annem Beni Tek Eliyle Büyüttü!"
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!