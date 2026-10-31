Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: "Nazardan Korunmak İçin Göbek Deliğini Bantlıyor!"

Türk televizyon ve sinema dünyasının en neşeli, en sempatik ve her açıklamasıyla magazin gündemine damga vuran isimlerinden biri olan Eda Ece bu kez başrolünde yer aldığı projelerle değil set arkasında yaşanan inanılmaz bir nazar ritüeliyle dillerden düşmüyor. Başarılı oyuncu Tuzlu Kahve filmindeki Derin karakteriyle izleyicileri büyülemeye hazırlanırken meslektaşı Enis Arıkan'ın YouTube'da büyük ilgi gören Boş Ders programına Şevval Sam'la birlikte konuk oldu. Programda set hayatının en gizli ve en sıra dışı detaylarını paylaşan Eda Ece'nin anlattığı ilginç nazar yöntemi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Gül Yağı ve Bantla Başlayan Gün

Enis Arıkan'ın eğlenceli sorularına samimiyetle yanıt veren Eda Ece Tuzlu Kahve setinde görev yapan bir çalışan arkadaşının kötü enerjilerden ve nazardan korunmak için başvurduğu tuhaf yöntemi ilk kez gün ışığına çıkardı. Set ortamındaki yoğun enerjiden ve kem gözlerden korunmak için eşsiz bir inanışa sahip olan ismin her gün tekrarladığı rutini aktaran Eda Ece o ilginç anları şu sözlerle özetledi:

"Kötü enerjiden kıskançlıktan ve nazardan korunmak için göbek deliğine gül yağı sürüp üstünü bantlayıp sete geliyor."

Günlük hayatında bu sıra dışı ritüeli aksatmadan uygulayan ve sete her gelişinde aynı yöntemi tekrarlayan set çalışanının bu alışkanlığı stüdyodakileri kahkahaya boğarken izleyenlerde de büyük bir şaşkınlık yarattı.

Eda Ece İsim Vermedi

Magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratan bu eğlenceli hikayeyi paylaşırken Eda Ece'nin özellikle kimlik konusunda son derece temkinli davranması dikkatlerden kaçmadı. Ekip arkadaşının adını sır gibi saklayan ve kim olduğunu açıklamayan başarılı oyuncu yanlış anlaşılmaların ve kulis dedikodularının önüne geçmek için esprili bir dille şu uyarıda bulundu:

"Oyuncu değil bu kişi boşuna magazine düşmesin."

Bu sözleriyle hem Tuzlu Kahve kadrosundaki meslektaşlarını olası spekülasyonların dışında tutan hem de kamera arkasında emek veren çalışma arkadaşının gizliliğini koruyan Eda Ece ismin hangi departmanda veya görevde çalıştığına dair ise hiçbir ipucu vermedi. Sette yaşanan bu eğlenceli nazar mesaisi projeyi dört gözle bekleyen sinemaseverlerin ve magazin takipçilerinin yüzünü güldürdü.