Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu!

Kanal D dizisi Güller ve Günahlar'ın set arkasında eğlence dorukta! Yade Arayıcı ve Mina Akdin'in neşeli halleri ile setin samimi atmosferi.

Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 14:42

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamlarına damgasını vuran NGM imzalı iddialı dizi Güller ve Günahlar sadece ekran başındakileri ekrana kilitleyen dramatik hikâyesiyle değil, set arkasında yaşanan samimi ve eğlenceli anlarla da magazin gündeminin odağında yer alıyor. Yoğun tempolu çekim takvimine rağmen birbirleriyle uyumları gözlerden kaçmayan başarılı oyuncu kadrosu, kamera arkasında adeta bir aile ortamı yaşatıyor. Ekibin neşeli halleri ve sosyal medyaya yansıyan eğlenceli kareleri dizinin hayranlarından büyük ilgi görüyor.

Ekran Arkasında Sıcacık Dostluk

Haftanın her günü büyük bir özveriyle süren çekimler dizi ekibi için aynı zamanda keyifli anılara ev sahipliği yapıyor. Kameranın kayıtta olmadığı anlarda bir araya gelen oyuncular ve set ekibi; koyu sohbetler eşliğinde yorgunluk atıyor birbirlerine takılıyor ve günün stresini neşeyle geride bırakıyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla bu samimi atmosferi takipçileriyle de buluşturan ekip izleyicilere setin arka planındaki pozitif enerjiyi yakından hissettiriyor.

Setin Maskotu Kader

Dizide canlandırdığı Kader karakteriyle milyonların kalbini fetheden küçük oyuncu Yade Arayıcı sadece yeteneğiyle değil set içerisindeki tatlı halleriyle de herkesin gözdesi durumunda. Ekibin neşe kaynağı haline gelen minik yıldız kamera arkasındaki sempatik tavırları ve neşeli anların başrolünde yer almasıyla setin enerjisini adeta tavan yaptırıyor. Oyuncuların ellerinden düşmeyen Yade setin huzur ve eğlence kaynağı olarak öne çıkıyor.

Mina Akdin'den Sosyal Medyayı Sallayan Eğlenceli Paylaşımlar

Dizinin genç ve yetenekli isimlerinden Mina Akdin'in set arasında çektiği samimi videolar ve eğlenceli paylaşımlar yapımın arkasındaki dostluk bağlarını gözler önüne seriyor. Oyuncuların birlikte kaydettiği spontane anlar set şakaları ve kahkaha dolu kesitler sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum alıyor. Heyecan dolu bölümleriyle her hafta milyonları ekran başına toplayan NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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