Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi: "Sakin olalım"

Fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un "Life in Plastic" adlı sergisinde boy gösteren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sergide yer alan ve resimle harmanlanan fotoğraflarıyla sosyal medyada geniş bir ilgiyle karşılandı. Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin "Life in Plastic" adını taşıyan sergisi için fotoğraf çekimlerinde yer aldı.

Sergideki tablosunun yanı başında sevgilisiyle birlikte poz veren Uraz Kaygılaroğlu, bu anı takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin, "yolun açık olsun" notuyla yayınladığı kareyi yoruma kapattığı görüldü.

Uraz Kaygılaroğlu'nun, elinde kasap bıçağıyla, sevgilisinin kesik kafasını tuttuğu ve yine aynı konseptte, bu sefer jilet bir takımla sofrada yer aldığı pozlar, tartışma yarattı.

Gelen tepkilerin ardından Uraz Kaygılaroğlu, "Sakin olalım arkadaşlar" notuyla bir paylaşım daha yaptı. Bu açıklama, serginin amacı ve ele aldığı konu hakkında bilgi verdi.